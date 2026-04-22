 Сибіга закликав ЄС розширити 20-й пакет санкцій проти РФ

В Україні вважають, що простого ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС уже недостатньо

Сибіга закликав ЄС розширити 20-й пакет санкцій проти РФ. Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що самого лише ухвалення 20-го пакета санкцій Європейським Союзом уже недостатньо — його потрібно суттєво посилити.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Києві, повідомляє «Європейська правда».

За словами міністра, цей пакет планували затвердити ще 24 лютого, однак рішення тоді заблокували окремі країни. Йдеться про Угорщина та Словаччина, які наполягали на відновленні постачання нафти через нафтопровід Дружба.

«Ми вважаємо, що вже нам мало того, що санкції мають бути прийнятими, а вони ще мають бути розширеним пакетом. Пройшло доволі багато часу після 24 лютого. Розширилось у нас розуміння і необхідність заганяти росіян, їхню промисловість, «тіньовий флот», морські послуги», — зазначив Андрій Сибіга.

Він додав, що Україна розраховує саме на посилений пакет обмежень, і повідомив про відповідні сигнали щодо його ухвалення. «І ми маємо обнадійливі сигнали, що 20-й пакет відбудеться», сказав міністр.

Напередодні міністр закордонних справ Словаччина Юрай Бланар заявив, що його країна готова підтримати новий пакет санкцій після отримання сигналів про можливе відновлення постачання нафти.

