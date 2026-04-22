 Обстріл Херсонської області 21 квітня

На Херсонщині внаслідок обстрілів загинула людина, шестеро поранені

Обстріл Херсонщини. Фото: Нацполція, ілюстративне

Російські війська протягом доби обстрілювали 38 населених пунктів Херсонської області з різних видів озброєння.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під вогнем опинилися об’єкти критичної та соціальної інфраструктури, а також житлові квартали. Окупанти застосовували артилерію, авіацію та безпілотники. Унаслідок атак пошкоджено багатоповерховий будинок, десять приватних осель і автомобілі.

За словами Олександра Прокудіна, через російську агресію одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення.

Зазначимо, що Херсонська область після деокупації правобережжя у 2022 році перебуває під щоденними російськими обстрілами. Вогонь ведуть із лівого берега Дніпра, застосовуючи артилерію, авіацію та дрони.

Під ударами регулярно опиняються житлові будинки, лікарні, інфраструктура та транспорт. Через атаки в області постійно є руйнування, загиблі й поранені серед цивільних.

Реклама
