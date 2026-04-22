 У Словаччині заявили про готовність підтримати нові санкції проти РФ

  • середа

    22 квітня, 2026

  • 8.7°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 22 квітня , 2026 середа

  • Миколаїв • 8.7° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Словаччина готова підтримати санкції проти РФ за умови відновлення постачання нафти

Словаччина готова підтримати санкції проти РФ за умови відновлення постачання нафти. Фото: Аттіла Кішбенедек, AFP

Словаччина може підтримати 20-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, якщо відновляться поставки нафти трубопроводом «Дружба».

Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар після засідання Ради ЄС у закордонних справах, пише «Європейська правда».

За його словами, Братислава отримала сигнал про можливе відновлення постачання нафти.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

«Ми отримали сигнал про можливе відновлення поставок нафти… і готові підтримати навіть 20-й пакет санкцій проти Росії», — зазначив він.

Водночас міністр наголосив, що остаточне рішення залежатиме від фактичного відновлення транзиту російської нафти до Словаччини через трубопровід «Дружба».

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв про завершення ремонту пошкодженої ділянки цього нафтопроводу, що потенційно дозволяє відновити його роботу.

Юрай Бланар також підкреслив, що рішення про санкції має політичний характер і пов’язане з позицією України щодо транзиту нафти до Словаччини та Угорщини.

Нафтопровід «Дружба»

Нафтопровід «Дружба» знаходиться у епіцентр скандалів вже протягом довгого періоду часу.

Особливо перепалки загострилися від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Попри європейські санкції, південна гілка «Дружби» продовжує качати нафту до Угорщини та Словаччини. Найбільші прибутки від цього отримує саме угорська компанія MOL. При цьому Будапешт блокує спроби ЄС посилити енергетичні санкції проти Росії. Через це нафтопровід неодноразово ставав мішенню атак.

Так 18 серпня, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими силами оборони завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольське» в Тамбовській області Росії. Унаслідок атаки на об’єкті спалахнула пожежа, що призвело до зупинки перекачування нафти магістральним нафтопроводом «Дружба». Проте згодом подача палива і газу поновилася.

Через декілька днів, а саме 21 серпня, Сили оборони України вдарили по найбільшій нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області РФ. У відповідь на це очільник МЗС Угорщини заявив, що «це чергова атака на енергетичну безпеку Угорщини» та вимагав від України «не втягувати Угорщину у війну». Він також згодом повідомив про заборону в’їзду в країну командувачу Сил безпілотних систем ЗСУ та етнічному угорцю Роберт Бровді, відомого під позивним «Мадяр». Саме він взяв на себе відповідальність за удари по нафтопроводу. У відповідь, «Мадяр» жорстко відреагував на заяву Петера Сіярто.

У лютому 2026 року Угорщина та Словаччина припинили постачання дизельного палива до України допоки знову не запрацює нафтопровід «Дружба».

Крім того, Угорщина заявила, що може може зупинити експорт електроенергії та газу до України, якщо не відновлять транзит російської нафти.

Пізніше прем’єр-міністр Угорщина Віктор Орбан та глава уряду Словаччина Роберт Фіцо заявили про створення слідчої комісії для перевірки технічного стану нафтопроводу «Дружба».

Також посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова звернулася через Офіс президента з проханням дозволити їй або іншим дипломатам ЄС оглянути пошкоджений нафтопровід «Дружба», однак отримала відмову.

Згодом, Віктор Орбан заявив, що Будапешт може поступово припинити постачання газу Україні, якщо не відновиться транзит російської нафти. А міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що Україна буде змушена відновити транспортування російської нафтитрубопроводом «Дружба» через фінансові труднощі.

Реклама
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

