Стало відомо, коли через відновлену «Дружбу» планують транспортувати нафту

Україна готує транзит нафти «Дружбою» на середу.

Україна відновить транспортування нафти трубопроводом «Дружба» у середу в другій половині дня.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела, пише «Європейська правда».

За даними агентства, Київ може піти на цей крок на тлі прагнення отримати доступ до кредиту Європейського Союзу обсягом 90 мільярдів євро.

«Початок транспортування нафти заплановано на завтра в обідню пору», — зазначило джерело у вівторок.

Також повідомляється, що угорська нафтова компанія MOL уже подала першу заявку на транзитні обсяги.

«MOL уже подала запити на перші обсяги, які будуть розподілені в рівних пропорціях між Угорщиною та Словаччиною», — додав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, 21 квітня повідомив, що українські фахівці завершили ремонт нафтопроводу «Дружба», який транспортує російську нафту до країн Європи, і система може відновити роботу.

Крім цього, напередодні міністр закордонних справ Словаччина Юрай Бланар заявив, що його країна готова підтримати новий пакет санкцій після отримання сигналів про можливе відновлення постачання нафти.