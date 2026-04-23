 Буданов заявив про необхідність мобілізації та змін у підходах

Без мобілізації «паде фронт», але підхід до людей потрібно змінювати, — Буданов

Глава Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що без мобілізації країна не зможе втримати фронт, водночас закликав змінити підхід до поводження з людьми під час призову.

Про це він сказав журналістам на полях «Київського безпекового форуму», повідомляє hromadske.

За його словами, проблема мобілізації не є унікальною і виникає в усіх країнах, які проходили через війну.

— Перестаньте вірити в дива. Питання мобілізації — це не питання, яке з’явилося зненацька через якийсь там збіг обставин. Це стандартна проблема для будь-якої країни, де застосовували механізм мобілізації. Подивіться на світові приклади — ті самі проблеми, — сказав Кирило Буданов.

Він наголосив, що без поповнення особового складу армія не зможе виконувати завдання.

— Якщо не буде людей, не буде фронту. Паде фронт — не буде України, — додав Кирило Буданов.

Водночас він зазначив, що змін потребує саме ставлення до людей під час мобілізаційних заходів.

— Але прояви нелюдського відношення, а не сам факт приводу. Бо є ж інша страшна правда — у нас мільйони ухилянтів, — сказав Кирило Буданов.

Раніше повідомлялось, що до однієї з військових частин мобілізували близько двох тисяч чоловіків, які, за попередніми даними, є непридатними до служби. Наразі триває перевірка за участю представників Міністерства оборони України та командування Сухопутних військ. Вона має з’ясувати, як стало можливим таке порушення і хто за це відповідальний.

Нещодавно уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець після моніторингу Ужгородського РТЦК та СП заявив про незаконне утримання, антисанітарію та ігнорування хвороб у приміщенні центру. Він наголосив на ігноруванні військовослужбовцями ТЦК очевидних хвороб.

Дмитро Лубінець наголошує, що якщо не буде суттєвих змін у мобілізаційному процесі, ситуація буде погіршуватись. Разом із тим він наголосив, що мобілізація необхідна, але має відбуватися виключно в правовому полі.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України готує зміни до процесу мобілізації, рішень щодо СЗЧ, а також окремі підходи для штурмовиків і піхотинців — зокрема щодо термінів служби та грошового забезпечення.

