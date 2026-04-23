ВМС знищили російський морський дрон, який наближався до Одещини

Військово-морські сили Збройних сил України знищили російський безекіпажний катер, який намагався наблизитися до одного з портів Одеської області.

Про це у четвер, 23 квітня, повідомили у відомстві.

За даними військових, морський дрон було своєчасно виявлено та знищено. У командуванні наголосили: «Не дамо ворогу жодного шансу — ні на суші, ні на морі!».

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук уточнив «Суспільному», що морський безпілотник виявили та знищили саме цього дня.

— Росіяни на цю війну прийшли з морським дроном у кишені. Вони мали такі засоби ще до повномасштабного вторгнення. Протягом повномасштабної війни їх застосування вже відбувалося, і частина з них, на жаль, була успішною, — зазначив речник ВМС.

Нагадаємо, що у Коблевому пляж укріпили бетонними тетраподами («їжаками») та колючими дротами, які перекривають підхід техніки з боку води та ускладнюють просування.