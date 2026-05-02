Трамп анонсував підвищення мит на авто та вантажівки з ЄС до 25%
- Новини світу
-
•
-
- Аліна Квітко
-
•
-
15:37, 02 травня, 2026
-
Президент США Donald Trump заявив, що наступного тижня підвищить тарифи на автомобілі та вантажівки з Європейського Союзу до 25% замість раніше узгоджених 15%.
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
— Ґрунтуючись на тому факті, що Європейський Союз не дотримується нашої повністю узгодженої торговельної угоди, наступного тижня я підвищу тарифи для ЄС на автомобілі та вантажівки, що імпортуються до Сполучених Штатів. Тариф буде збільшено до 25%, — заявив Дональд Трамп.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
Він уточнив, що нові мита не стосуватимуться транспортних засобів, виготовлених у США.
Також Трамп у коментарі журналістам у Білому домі заявив, що підвищення тарифів має стимулювати європейських автовиробників переносити виробництво до США.
— У нас є торговельна угода з Європейським Союзом. Вони її не виконували. Тому я підвищив мита на автомобілі та вантажівки до 25% — це мільярди доларів для Сполучених Штатів, і це змушує їх значно швидше переносити виробництво, — цитує його Reuters.
Останні новини про: Бізнес та економіка
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.