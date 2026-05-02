Трамп анонсував підвищення мит на авто та вантажівки з ЄС до 25%

Президент США Donald Trump заявив, що наступного тижня підвищить тарифи на автомобілі та вантажівки з Європейського Союзу до 25% замість раніше узгоджених 15%.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

— Ґрунтуючись на тому факті, що Європейський Союз не дотримується нашої повністю узгодженої торговельної угоди, наступного тижня я підвищу тарифи для ЄС на автомобілі та вантажівки, що імпортуються до Сполучених Штатів. Тариф буде збільшено до 25%, — заявив Дональд Трамп.

Він уточнив, що нові мита не стосуватимуться транспортних засобів, виготовлених у США.

Також Трамп у коментарі журналістам у Білому домі заявив, що підвищення тарифів має стимулювати європейських автовиробників переносити виробництво до США.

— У нас є торговельна угода з Європейським Союзом. Вони її не виконували. Тому я підвищив мита на автомобілі та вантажівки до 25% — це мільярди доларів для Сполучених Штатів, і це змушує їх значно швидше переносити виробництво, — цитує його Reuters.

