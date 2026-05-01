 Українці віддають перевагу вживаним кросоверам: рейтинг моделей

Вживані кросовери залишаються найпопулярнішими серед імпортованих авто в Україні

Центральний проспект Миколаєва. Ілюстративне фото: МикВісті

У першому кварталі 2026 року українці зареєстрували 50,1 тисяч вживаних легкових авто, ввезених із-за кордону. Більше половини з них — кросовери.

Про це повідомляє «Укравтопром».

Зазначається, що кросовери склали 53% від усіх імпортованих авто. Середній вік таких машин — вісім років.

За типами двигунів серед ввезених авто переважають бензинові — 61%, далі йдуть дизельні — 21%, гібридні — 8%, електромобілі — 7%, авто з ГБО — 3%.

Найпопулярнішими моделями кросоверів стали Volkswagen Tiguan, Audi Q5, Nissan Rogue, Ford Escape, Nissan Qashqai, Mazda CX-5, BMW X3, Audi Q7, BMW X5 та Hyundai Tucson.

Раніше повідомлялось, що власники дорогих авто поповнили бюджети Миколаївщини майже на 1,1 мільйони гривень.

Реклама
Останні новини про: Бізнес та економіка

Кім: ситуація з посівною кампанією на Миколаївщині стабільна
Бюджетна комісія міськради вдруге не підтримала податкову пільгу для «Нібулону» на ₴14 млн
ЄС може вимагати від України запровадження ПДВ для ФОПів як умову кредиту у €90 млрд, — Bloomberg

Сєнкевич відсторонить начальницю управління спорту на час розслідування

Шкільних таборів у Миколаєві цього року не проводитимуть через безпекову ситуацію

8 годин тому

Кім: ситуація з посівною кампанією на Миколаївщині стабільна

Світлана Іванченко

Головне сьогодні