Вживані кросовери залишаються найпопулярнішими серед імпортованих авто в Україні
- Світлана Іванченко
3:44, 01 травня, 2026
У першому кварталі 2026 року українці зареєстрували 50,1 тисяч вживаних легкових авто, ввезених із-за кордону. Більше половини з них — кросовери.
Про це повідомляє «Укравтопром».
Зазначається, що кросовери склали 53% від усіх імпортованих авто. Середній вік таких машин — вісім років.
За типами двигунів серед ввезених авто переважають бензинові — 61%, далі йдуть дизельні — 21%, гібридні — 8%, електромобілі — 7%, авто з ГБО — 3%.
Найпопулярнішими моделями кросоверів стали Volkswagen Tiguan, Audi Q5, Nissan Rogue, Ford Escape, Nissan Qashqai, Mazda CX-5, BMW X3, Audi Q7, BMW X5 та Hyundai Tucson.
