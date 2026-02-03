Які авто найчастіше купували українці у січні: рейтинг моделей
23:43, 03 лютого, 2026
У січні 2026 року українці придбали понад 5,1 тисячі нових легкових автомобілів — це найвищий показник за останні три роки.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Зазначається, що лише десять найпопулярніших моделей забезпечили близько 37% усього ринку нових легковиків в Україні.
У топ-10 найпопулярніших авто січня цього року потрапили:
- Renault Duster — 409 авто.
- Toyota RAV-4 — 334.
- Toyota Land Cruiser Prado — 218.
- Hyundai Tucson — 200.
- BYD Leopard 3 — 169.
- Mazda CX-5 — 139.
- Skoda Kodiaq — 138.
- BYD Sea Lion 06 — 110.
- Volkswagen ID.Unyx — 96.
- Skoda Octavia — 84.
Нагадаємо, що у грудні 2025 року десять найпопулярніших моделей забезпечили 40% продажів нових легкових автомобілів в Україні. При цьому ринок очолили електромобілі: зайняли 8 позицій із 10 у рейтингу найпопулярніших авто місяця.
