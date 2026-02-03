 Renault Duster став найпопулярнішим авто, яке купували українці у січні 2026 року

Які авто найчастіше купували українці у січні: рейтинг моделей

Стало відомо, які автомобілі купували українці у січні. Ілюстративне фото: RenaultСтало відомо, які автомобілі купували українці у січні. Ілюстративне фото: Renault

У січні 2026 року українці придбали понад 5,1 тисячі нових легкових автомобілів — це найвищий показник за останні три роки.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Зазначається, що лише десять найпопулярніших моделей забезпечили близько 37% усього ринку нових легковиків в Україні.

У топ-10 найпопулярніших авто січня цього року потрапили:

  1. Renault Duster — 409 авто.
  2. Toyota RAV-4 — 334.
  3. Toyota Land Cruiser Prado — 218.
  4. Hyundai Tucson — 200.
  5. BYD Leopard 3 — 169.
  6. Mazda CX-5 — 139.
  7. Skoda Kodiaq — 138.
  8. BYD Sea Lion 06 — 110.
  9. Volkswagen ID.Unyx — 96.
  10. Skoda Octavia — 84.

Нагадаємо, що у грудні 2025 року десять найпопулярніших моделей забезпечили 40% продажів нових легкових автомобілів в Україні. При цьому ринок очолили електромобілі: зайняли 8 позицій із 10 у рейтингу найпопулярніших авто місяця.

