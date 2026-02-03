Які авто найчастіше купували українці у січні: рейтинг моделей

Стало відомо, які автомобілі купували українці у січні. Ілюстративне фото: Renault

У січні 2026 року українці придбали понад 5,1 тисячі нових легкових автомобілів — це найвищий показник за останні три роки.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Зазначається, що лише десять найпопулярніших моделей забезпечили близько 37% усього ринку нових легковиків в Україні.

У топ-10 найпопулярніших авто січня цього року потрапили:

Renault Duster — 409 авто. Toyota RAV-4 — 334. Toyota Land Cruiser Prado — 218. Hyundai Tucson — 200. BYD Leopard 3 — 169. Mazda CX-5 — 139. Skoda Kodiaq — 138. BYD Sea Lion 06 — 110. Volkswagen ID.Unyx — 96. Skoda Octavia — 84.

Нагадаємо, що у грудні 2025 року десять найпопулярніших моделей забезпечили 40% продажів нових легкових автомобілів в Україні. При цьому ринок очолили електромобілі: зайняли 8 позицій із 10 у рейтингу найпопулярніших авто місяця.