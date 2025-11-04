Українці купили рекордну кількість нових авто у 2025 році: ТОП-10 найпопулярніших
6:00, 04 листопада, 2025
У жовтні українці придбали 7,8 тисячі нових автомобілів, що на третину більше, ніж за аналогічний період минулого року, і на 14% більше, ніж у вересні. Найпопулярнішою моделлю місяця став електрокар Volkswagen ID.Unyx.
Як повідомляє об’єднання «Укравтопром», це — найвищий показник продажів за останні 13 місяців. Лідером ринку став китайський виробник BYD, який збільшив продажі у 6,5 рази. До ТОП-10 найпопулярніших брендів у жовтні увійшли:
BYD — 1199 авто;
Toyota — 978 авто;
Volkswagen — 856 авто;
Skoda — 626 авто;
Renault — 494 авто;
Hyundai — 357 авто;
BMW — 302 авто;
Audi — 262 авто;
Zeekr — 259 авто;
Nissan — 196 авто.
Від початку року в Україні продано понад 60,7 тисяч нових легкових авто, що на 3% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Раніше повідомлялось, що у липні українці придбали 7,2 тисячі легкових автомобілів віком до п’яти років, які ввезли з-за кордону.
