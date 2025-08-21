У липні українці найчастіше купували імпортні вживані електрокари

У липні українці придбали 7,2 тисяч імпортованих авто. Getty Images

У липні українці придбали 7,2 тисячі легкових автомобілів віком до п’яти років, які ввезли з-за кордону.

Як повідомляє «Укравтопром», це майже третина від усіх імпортованих машин із пробігом.

Найбільшу частку серед таких авто склали електромобілі — 48%. Бензинові транспортні засоби обрали 35% покупців, гібридні — 10%, дизельні — 5%, а машини з газобалонним обладнанням — близько 2%.

Найпопулярнішими серед українців залишаються електрокари Tesla. У липні було ввезено 733 автомобілі Model Y та 396 машин Model 3.

Далі за популярністю йдуть Nissan Rogue — 246 авто, Mazda CX-5 — 221, Kia Niro — 205, Volkswagen Tiguan — 188, Hyundai Kona — 165, Chevrolet Bolt — 150, Audi Q5 — 148 та Ford Escape — 143.

Нагадаємо, що у червні цього року українці та підприємства зареєстрували шість тисяч нових легкових автомобілів. Це на 16% більше, ніж у червні 2024 року. Водночас у порівнянні з травнем цього року ринок просів на майже 10%.