Продажі нових авто в Україні зросли на 16% за рік: лідирує Renault Duster

Кросовери Renault Duster. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

У червні цього року українці та підприємства зареєстрували шість тисяч нових легкових автомобілів. Це на 16% більше, ніж у червні 2024 року. Водночас у порівнянні з травнем цього року ринок просів на майже 10%.

Такі дані оприлюднив Інститут дослідження авторинку.

Абсолютна більшість нових авто, понад 97%, була ввезена з-за кордону. Українське виробництво складає лише незначну частку — 2,7%. Найбільше попиту мали машини брендів Renault, Toyota та Volkswagen.

Серед моделей впевнено лідирує Renault Duster, друге місце посів Toyota RAV4. У топ увійшов також електричний Volkswagen ID Unix — інноваційне AI-SUV-купе, яке компанія Volkswagen розробила спеціально для китайського ринку. Цей автомобіль опинився на третьому місці в загальному рейтингу. До десятки найпопулярніших увійшов також Toyota Land Cruiser Prado, який посів п’яту позицію.

Топ-10 нових авто. Інфографіка: Інститут дослідження авторинку

Серед легковиків, зареєстрованих як виготовлені в Україні, найбільше було кросоверів Skoda Karoq. Їх випускає завод «Єврокар» на Закарпатті.

Також реєструвались модифіковані моделі Toyota RAV4 (17 штук) і Renault Duster (13 штук), переобладнані під потреби поліції, медичних служб та інших структур.

У розрізі типів пального українці надають перевагу бензиновим авто, на них припадає 34,9% продажів. Значно зросла частка електромобілів — до 23,2%, що дозволило їм обійти гібриди, які мають майже такий самий показник. Дизельні машини обрали 18,7% покупців, а автомобілі з газобалонним обладнанням практично зникли з ринку — їх частка становить лише 0,2%.

Нагадаємо, що за перші п’ять місяців 2025 року в Україну ввезли 131 автомобіль, який підпадає під податок на розкіш. Це у 3,4 рази менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли кількість таких авто становила 448.