Зеленський обговорив із прем'єром Чехії шлях України до ЄС.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Єревана провів зустріч із прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем.

Про це повідомили на сайті президента.

Сторони детально обговорили розвиток двосторонніх відносин між Україною та Чехією. Глава держави наголосив, що існує потенціал для подальшого посилення співпраці.

Окремо під час переговорів зосередилися на європейській інтеграції України та подальших кроках на шляху до членства в Європейському Союзі.

Раніше віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка зазначив, що Україна може закрити більшість переговорних розділів щодо вступу до Європейського Союзу протягом 12–18 місяців і вже у 2027 році перейти до підписання договору про членство.