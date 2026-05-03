У Вознесенську чоловік прийшов до магазину з іграшковою рушницею

У супермаркеті Вознесенська чоловік ходив з іграшкою у вигляді рушниці. Фото: поліція

У центрі Вознесенська на Миколаївщині 2 травня очевидці повідомили поліцію про чоловіка з предметом, схожим на рушницю, у супермаркеті.

Як повідомили в Головному управлінні Нацполіції Миколаївщини, інформація надійшла від громадян, які помітили в торговому залі чоловіка зі «зброєю» та відчули занепокоєння через його поведінку.

На місце події оперативно прибули правоохоронці. Під час перевірки вони встановили, що в руках у чоловіка була іграшкова рушниця, яка не становить загрози для оточуючих.

Під час спілкування чоловік пояснив, що придбав іграшку як подарунок і не мав наміру вчиняти будь-які протиправні дії чи когось лякати.

Поліція перевірила обставини події та переконалася у відсутності порушень.

Нагадаємо, що у 2024 році у Вознесенському районі місцеві жителі задекларували 14 одиниць зброї та понад 300 набоїв до неї.