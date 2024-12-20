Жителі Вознесенщини задекларували 14 одиниць зброї
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- Даріна Мельничук
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22:30, 20 грудня, 2024
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У Вознесенському районі Миколаївської області місцеві жителі задекларували 14 одиниць зброї та понад 300 набоїв до неї.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївської області.
У повідомленні зазначили, що кожному власнику правоохоронці роз’яснили правила безпеки, носіння, зберігання та перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, а також про відповідальність за їх порушення.
Також вказали, що з питань декларування знайденої або отриманої зброї можна звернутись до сектору контролю за обігом зброї Вознесенського районного управління поліції за адресою: м. Вознесенськ, вул. Київська, 24 телефон +38-066-691-97-80.
Правоохоронці нагадали інструкцію декларування зброї:
- Повідомити поліцію про наявну або знайдену зброю за номером 102;
- Протягом 24 годин звернутися до найближчого підрозділу поліції для декларування;
- Визначитись — задекларувати зброю і залишити собі чи добровільно здати її до підрозділів поліції.
При звернені щодо декларування вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, потрібні документи:
- письмова заява;
- паспорт-книжечка або ID-картка;
- фотокартка розміром 3.5 на 4.5 см;
- витяг про місце проживання / реєстрацію;
- ідентифікаційний номер.
Нагадаємо, за три тижні жителі Миколаївської області задекларували 70 одиниць зброї. Зокрема, автомати, пістолети, карабіни та боєприпаси.
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