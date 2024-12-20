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Жителі Вознесенщини задекларували 14 одиниць зброї

На Вознесенщині задекларували 14 одиниць зброї. Фото: НацполіціяНа Вознесенщині задекларували 14 одиниць зброї. Фото: Нацполіція

У Вознесенському районі Миколаївської області місцеві жителі задекларували 14 одиниць зброї та понад 300 набоїв до неї.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївської області.

У повідомленні зазначили, що кожному власнику правоохоронці роз’яснили правила безпеки, носіння, зберігання та перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, а також про відповідальність за їх порушення.

Також вказали, що з питань декларування знайденої або отриманої зброї можна звернутись до сектору контролю за обігом зброї Вознесенського районного управління поліції за адресою: м. Вознесенськ, вул. Київська, 24 телефон +38-066-691-97-80.

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Правоохоронці нагадали інструкцію декларування зброї:

  • Повідомити поліцію про наявну або знайдену зброю за номером 102;
  • Протягом 24 годин звернутися до найближчого підрозділу поліції для декларування;
  • Визначитись — задекларувати зброю і залишити собі чи добровільно здати її до підрозділів поліції.

При звернені щодо декларування вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, потрібні документи:

  • письмова заява;
  • паспорт-книжечка або ID-картка;
  • фотокартка розміром 3.5 на 4.5 см;
  • витяг про місце проживання / реєстрацію;
  • ідентифікаційний номер.

Нагадаємо, за три тижні жителі Миколаївської області задекларували 70 одиниць зброї. Зокрема, автомати, пістолети, карабіни та боєприпаси.

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