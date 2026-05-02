Перевдяглися у поліцейську форму і знімали розважальні ролики: поліція Миколаївщини склала протокол на чоловіка

Двоє жителів Вознесенського району вирішили зробити відео для соцмереж у поліцейській формі. Авторів відео встановили, а на одного з чоловіків склали адмінпротокол.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, відео знайшли під час моніторингу соцмереж. На записі чоловіки демонстрували дії принизливого характеру, а один із них був у поліцейському одязі.

Авторами контенту виявилися жителі Вознесенського району віком 22 та 35 років. Обидва не працюють у поліції й не мають права носити форму або використовувати символіку правоохоронців.

Чоловіки пояснили, що знімали ролик «для розваги».

Під час перевірки поліцейські вилучили одяг та з’ясовують, звідки він у них взявся. На 22-річного чоловіка склали адмінпротокол за незаконне використання ознак належності до Нацполіції (стаття 184-3 КУпАП). Йому загрожує штраф до 34 тисяч гривень. Матеріали справи передадуть до суду.

