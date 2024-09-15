ЗМІ: Кіпр позбавив Коломойського громадянства

Олігарх Ігор Коломойський. Фото: РБК-Україна

Уряд Кіпру 4 вересня позбавив бізнесмена Ігоря Коломойського громадянства.

Про це стало відомо сьогодні, 14 вересня, повідомляє видання Philenews.

Як зазначає видання, це рішення Кабінет міністрів ухвалив після підтвердження, що паспорт був отриманий на основі неправдивих даних і приховання важливої інформації, зокрема щодо кримінальних звинувачень, висунутих проти українського олігарха.

У рішенні уряду також вказується, що ще до розгляду кандидатури Коломойського на отримання громадянства було «очевидно», що він є особою «підозрілого характеру», і що його натуралізація «створює серйозний ризик подальшого погіршення репутації Республіки Кіпр».

«Паспорт був відібраний в основному через те, що Коломойський не повідомив у своїй заяві про те, що проти нього були порушені кримінальні справи за ухилення від сплати податків у Росії ще у 2008 році, а громадянство він отримав у червні 2010 року», – повідомляє видання.

Окрім Коломойського, уряд позбавив кіпрського громадянства ще семи осіб, серед яких єгипетський інвестор Мохаммед Салем, російський інвестор Максим Захарченко, його дружина та двоє дітей.

Справа Ігоря Коломойського

Нагадаємо, 2 вересня вранці Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

На початку року у Ігоря Коломойського провели обшуки. Служба безпеки заявила, що в результаті обшуків викрила масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень на компаніях «Укрнафта» та «Укртатнафта». За результатами чого топ-менеджмент другої компанії отримав підозри.

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія тоді пов'язав обшуки з «анонсованими президентом весняними посадками».

Шевченківський райсуд Києва обрав олігарху Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень. При цьому журналісти 1+1 хотіли взяти його на поруки.

7 вересня Національне антикорупційне бюро повідомило бізнесмену Ігорю Коломойському про ще одну підозру — у заволодінні 9,2 мільярдами гривень ПриватБанку.

26 жовтня стало відомо, що Ігор Коломойський, який наразі знаходиться у СІЗО, вирішив передати корпоративні права в холдингу «1+1 media» в управління трудовому колективу в особі чинного генерального директора компанії — Ярослава Пахольчука.

Шевченківський районний суд Києва залишив бізнесмена Ігоря Коломойського під вартою ще на два місяці, до 25 квітня. Однак зменшив розмір застави на 150 мільйонів гривень — до 2,4 мільярдів гривень.