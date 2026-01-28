У Миколаєві встановлюватимуть надгробки на покинутих могилах загиблих воїнів

Візуалізація сектору почесних військових похованьна кладовищі в межах Костянтинівської громади. Скриншот з проєкту рішень

У Миколаєві планують встановлювати надгробки на покинутих могилах загиблих Захисників і Захисниць України.

Відповідні зміни до порядку вшанування полеглих воїнів підтримали на засіданні виконавчому 28 січня, повідомляють «МикВісті».

Проєкт рішення передбачає оновлення чинного документа, який регулює встановлення надгробків на секторах почесних військових поховань на кладовищах. Йдеться не лише про могили, де родини звертаються із заявами, а й про випадки, коли місця поховань залишаються без догляду.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Зокрема, новий порядок дозволяє встановлювати надгробки (кенотафи) на могилах загиблих військових, які були поховані як одинокі, або ж у ситуаціях, коли родичі відмовилися від поховання чи протягом тривалого часу не підтримували жодного зв’язку та не опікувалися благоустроєм могили.

«Це надає нам можливість встановлювати однотипні намогильні споруди на могили воїнів, до яких вже понад два роки ніхто не ходить через те, що у них немає родичів, або родичі на окупованих територіях», — зазначив заступник директора КП «Миколаївська ритуальна служба» Дмитро Прилуцький.

У таких випадках ініціатором встановлення однотипного надгробка виступатиме управління у справах ветеранів війни Миколаївської міської ради.

Виготовлення та встановлення надгробків здійснюватиметься за кошти громади. Зовнішній вигляд намогильних споруд буде уніфікованим і затвердженим рішенням міської ради, а їх облік і подальше утримання забезпечуватиме комунальна ритуальна служба.

Зазначимо, що на Центральному міському кладовищі Миколаєва завершили будівництво колумбарію — спеціальної споруди для зберігання урн із прахом після кремації. Об’єкт розташований на території кладовища в Інгульському районі за адресою вулиця Автомобільна, 1-к, вздовж центральної пішохідної алеї. У колумбарії облаштовано 156 ніш для урн.

У листопаді 2024 року у Миколаєві встановили електронну Книгу пам’яті на знак вшанування загиблих у російсько-українській війні.

Також нагадаємо, що у Миколаєві планують запровадити пільговий проїзд для дружин захисників, які віддали життя за незалежність України. Відповідні документи вже підготовили для розгляду на засіданні виконкому міської ради.