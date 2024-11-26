У Миколаєві встановили Книгу пам’яті загиблих захисників та захисниць

Книга пам’яті, скриншот з відео Миколаївської міської ради

У Миколаєві встановили електронну Книгу пам’яті на знак вшанування загиблих у російсько-українській війні.

Як зазначає пресслужба Миколаївської міської ради, термінал встановили біля Центру надання адміністративних послуг в Центральному районі.

Сенсорний інформаційний термінал містить інформацію про миколаївських військових, які загинули з 2014 року, а також про їх місця служби та нагороди.

«Ми маємо пам'ятати про тих, хто загинув за свободу України. Ми маємо знати кожного та кожну, хто віддав найцінніше – своє життя у війні з російським агресором», – написав у своїх соцмережах мер Олександр Сєнкевич.

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Також пресслужба зазначає, що надалі подібні Книги пам’яті планують розмістити в усіх районах міста.

Раніше ми повідомляли, що дані в Книзі оновлюватимуть за потреби, але не рідше одного разу на три місяці.

Інформацію про загиблих Героїв можна надсилати на електронну пошту u.veteran@mkrada.gov.ua або повідомляти за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20, каб. № 531.

Вшанування загиблих військових на Миколаївщині

У січні 2023 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що міська рада розробляє план створення меморіального сектору для миколаївців, які загинули внаслідок повномасштабної війни.

Після цього стало відомо про плани збудувати впродовж 2024 року Алею пам’яті загиблих воїнів-захисників у Миколаєві. Згодом мер повідомив, що у міській раді вже визначилися з місцем, де її облаштують: це буде по вулиці Херсонське шосе, навпроти Миколаївського зоопарку.

Пізніше стало відомо, що облаштувати спеціальні сектори для почесних поховань загиблих військовослужбовців планують трьох кладовищах міста:

кладовищі мікрорайону Матвіївка по вулиці Верхній, 161;

кладовищі в Корабельному районі по вулиці Жукова;

Балабанівському кладовищі в Корабельному районі.

Попередня вартість будівництва військового кладовища у Корабельному районі Миколаєва складає 47 мільйонів гривень.

А на міському кладовищі у Баловному в Миколаєві планують створити «Алею Слави», де ховатимуть загиблих військовослужбовців, які віддали своє життя за незалежність та суверенітет країни.

Влітку 2023 року Департамент архітектури та містобудування миколаївської міськради оголосив два масштабні архітектурні конкурси на кращі проєкти меморіальних комплексів воїнам — захисникам України.

Через рік, влітку 2024 року, Департамент архітектури Миколаєва погодив завдання на проєктування меморіального комплексу на честь військових, які загинули на російсько-українській війні.

Питання вшанування памʼяті полеглих захисників розглядають й в інших містах Миколаївської області. Зокрема, в Южноукраїнську встановили пам’ятну стелу на Алеї слави міського кладовища в пам’ять про загиблих військових. Також там встановлять ще 20 памʼятних знаків українським військовим.

Водночас у Баштанці збудують новий цвинтар, на якому відведуть окремий сектор для поховання військовослужбовців, а у Первомайську родини загиблих запропонували створити «Алею слави» в центрі міста.

Нещодавно жителі села Новогригорівка на Миколаївщині власноруч створили меморіальний комплекс та Алею пам’яті захисників, які обороняли село від російських військових на початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, 1 жовтня, до Дня захисників та захисниць України, у Миколаєві урочисто відкрили Алею Слави в памʼять про загиблих українських військових. Біля зруйнованої будівлі Миколаївської ОВА встановили банери з портретами близько 600 загиблих Героїв.