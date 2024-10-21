У Миколаєві хочуть створити Книгу пам’яті загиблих захисників та захисниць

У Миколаєві планують створити Книгу пам’яті загиблих захисників та захисниць. Ілюстративне фото з відкритих джерел

У Миколаєві планують створити Книгу пам’яті загиблих захисників та захисниць.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Миколаївської міської ради.

Зазначається, що Книга пам’яті має увіковічити спогади про загиблих військовослужбовців Збройних Сил України, працівників органів системи Міністерства внутрішніх справ України та співробітників Служби безпеки України, добровольців. Також це має підвищити рівень національно-патріотичного виховання мешканців міста.

В книгу будуть вписувати захисників та захисниць, які народилися у Миколаєві, або були зареєстровані, чи поховані у місті. А також у разі реєстрації в місті членів сімей загиблих.

Скриншот з проєкту рішення Скриншот з проєкту рішення

У цьому документі буде записуватись вся інформація про загиблу чи загиблого, про місця служби, нагороди. Дані в Книзі оновлюватимуть за потреби, але не рідше 1 разу на 3 місяці.

Проєкт рішення мають розглянути на засіданні виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

Вшанування загиблих військових на Миколаївщині

У січні 2023 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що міська рада розробляє план створення меморіального сектору для миколаївців, які загинули внаслідок повномасштабної війни.

Після цього стало відомо про плани збудувати впродовж 2024 року Алею пам’яті загиблих воїнів-захисників у Миколаєві. Згодом мер повідомив, що у міській раді вже визначилися з місцем, де її облаштують: це буде по вулиці Херсонське шосе, навпроти Миколаївського зоопарку.

Пізніше стало відомо, що облаштувати спеціальні сектори для почесних поховань загиблих військовослужбовців планують трьох кладовищах міста:

кладовищі мікрорайону Матвіївка по вулиці Верхній, 161;

кладовищі в Корабельному районі по вулиці Жукова;

Балабанівському кладовищі в Корабельному районі.

Попередня вартість будівництва військового кладовища у Корабельному районі Миколаєва складає 47 мільйонів гривень.

А на міському кладовищі у Баловному в Миколаєві планують створити «Алею Слави», де ховатимуть загиблих військовослужбовців, які віддали своє життя за незалежність та суверенітет країни.

Влітку 2023 року Департамент архітектури та містобудування миколаївської міськради оголосив два масштабні архітектурні конкурси на кращі проєкти меморіальних комплексів воїнам — захисникам України.

Через рік, влітку 2024 року, Департамент архітектури Миколаєва погодив завдання на проєктування меморіального комплексу на честь військових, які загинули на російсько-українській війні.

Питання вшанування памʼяті полеглих захисників розглядають й в інших містах Миколаївської області. Зокрема, в Южноукраїнську встановили пам’ятну стелу на Алеї слави міського кладовища в пам’ять про загиблих військових. Також там встановлять ще 20 памʼятних знаків українським військовим.

Водночас у Баштанці збудують новий цвинтар, на якому відведуть окремий сектор для поховання військовослужбовців, а у Первомайську родини загиблих запропонували створити «Алею слави» в центрі міста.

Нещодавно жителі села Новогригорівка на Миколаївщині власноруч створили меморіальний комплекс та Алею пам’яті захисників, які обороняли село від російських військових на початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, 1 жовтня, до Дня захисників та захисниць України, у Миколаєві урочисто відкрили Алею Слави в памʼять про загиблих українських військових. Біля зруйнованої будівлі Миколаївської ОВА встановили банери з портретами близько 600 загиблих Героїв.