У Миколаєві дружини загиблих військових зможуть безкоштовно їздити у транспорті

У Миколаєві дружини загиблих воїнів зможуть безкоштовно користуватися комунальним транспортом. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У Миколаєві планують запровадити пільговий проїзд для дружин захисників, які віддали життя за незалежність України. Відповідні документи вже підготовили для розгляду на засіданні виконкому міської ради.

Як повідомили під час засідання координаційної ради з питань ветеранської політики, ініціатива надійшла від громадських організацій, що опікуються ветеранами та їхніми родинами.

За словами директора департаменту праці та соціального захисту населення Сергія Василенка, пропозицію підтримали, а витрати на безкоштовний проїзд планують компенсувати з міського бюджету.

— Ми плануємо винести на розгляд виконкому міської ради це питання, — зазначив Сергій Василенко.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві видали сертифікати на житло ветеранам та сім'ям загиблих військових.