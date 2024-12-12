У Миколаєві видали сертифікати на житло ветеранам та сім'ям загиблих військових. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 12 грудня, очільник Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім вручив миколаївським військовим сертифікати на придбання житла.

Всього 12 сімей ветеранів отримали сертифікати на 2.5 мільйона гривень на придбання житла, пишуть «МикВісті».

Голова ОВА, виступаючи перед присутніми, повідомив, що ця програма буде діяти й у майбутньому, проте її фінансування залежатиме від надходження податків до державного бюджету.

— Скажу, що це дуже мало, треба набагато більше, але це вже працює. Тобто зараз це буде залежати лише від грошей в державі, від податків, і ці програми будуть розширюватися, — розповів Віталій Кім.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: «МикВісті»

Після отримання коштів ветерани та члени сімей загиблих військових самостійно обирають житло, яке бажають придбати.

Віталій Кім також додав, що це не перше вручення сертифікатів, і наголосив, що він не бере участі у відборі кандидатів на отримання допомоги.

— Це не перше вручення. Є квартири, які вже купили, і люди туди заселилися. Чому саме ці військові чи родини, не знаю. Я навмисно не втручаюся в процес підбору. Це комісійне питання, яке йде і підпорядковується за департаментом. Я навмисно не хочу знати, тому що знаю, що зараз квартир менше, ніж треба, і у кожної людини своє персональне горе, проблеми чи потреби, — додав Віталій Кім.

Одним з ветеранів, який отримав сертифікат на житло став колишній військовослужбовець Сергій Скорін. Він розповів, що чекав на цю допомогу 9 місяців і планує використати ці гроші для придбання квартири в Миколаєві, оскільки зараз із родиною мешкає в батьківському будинку в селі Миколаївської області.

— У нас немає власного житла, ми живемо в батьківській хаті. Мати дружини дала нам будинок, і ми постійно там проживали. Обоє працювали в державній установі, але з такою зарплатою дуже важко справлятися. До того ж, у нас важка історія: сім’я була в окупації, а я в цей час перебував у полоні у руських орків, так званих, — сказав Сергій Скорін.

Ветеран Сергій Скорін з родиною. Фото: «МикВісті»

Також, на Миколаївщині 3868 постраждалих отримали перший платіж за програмою «єВідновлення» на понад 334,81 мільйонів гривень. 670 жителів області отримали сертифікати на покупку житла.