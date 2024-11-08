У Миколаївському обласному ТЦК та СП розповіли на які виплати можуть розраховувати військові та їхні родини

Виплати для військових та їхніх родин. Фото для ілюстрації з сайту mil.in.ua

Згідно з українським законодавством, військовослужбовці та їхні родини можуть отримати одноразову грошову допомогу в разі загибелі, інвалідності або часткової втрати працездатності військового.

Підполковник Вікторія Іванова, начальник відділу оформлення допомог Миколаївського обласного ТЦК та СП, роз’яснила хто та як може отримати виплати від держави.

Право на одноразову допомогу у разі загибелі військовослужбовця під час дії воєнного стану мають члени його сім'ї, згідно зі статтею 16 Закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей.

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Скільки виплачують і як отримати допомогу?

Сума допомоги визначається Кабміном і виплачується етапами. Щоб отримати виплату, членам сім'ї загиблого потрібно подати документи у місцевий ТЦК та СП, де їх завіряють і передають для подальшого опрацювання. Після перевірки та підтвердження родинних зв’язків Департамент соціального забезпечення та інші структури Міністерства оборони погоджують виплату.

Алгоритм отримання допомоги:

Подання документів. Заявник звертається до районного ТЦК та СП незалежно від місця реєстрації та подає необхідні документи, що підтверджують загибель військового і родинні зв'язки. Перевірка та затвердження. Районний ТЦК та СП перевіряє документи та в разі потреби запитує відсутні документи у військових частинах або інших установах. Передача до Департаменту соціального забезпечення. Після перевірки обласний ТЦК та СП надсилає документи до Департаменту соціального забезпечення Міноборони для подальшого узгодження. Підтвердження загибелі як бойової втрати. Департамент надсилає запит до кадрового центру ЗСУ для підтвердження бойових втрат військового. Рішення про виплату. Після підтвердження документів Комісія Міністерства оборони ухвалює рішення щодо призначення виплати. Отримання коштів. Після відкриття асигнувань кошти надходять на банківський рахунок, вказаний заявником, протягом п'яти робочих днів.

Які документи потрібні?

Для отримання виплати заявник повинен подати:

паспорт або документ, що посвідчує особу заявника

документи, що підтверджують родинні зв'язки із загиблим військовослужбовцем

витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть військового

інші документи, які можуть вимагати районні та обласні ТЦК та СП для підтвердження права на допомогу.

Виплата здійснюється в порядку черговості, і обласний ТЦК та СП інформує заявника про прийняте рішення після затвердження.

Нагадаємо, нещодавно Уряд України спростив процедуру надання одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності Захисників і Захисниць України.

20 серпня 2024 року Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроєкт № 11483, який гарантує військовим, які воюють на території Росії, зокрема у Курській області, такі ж грошові виплати, як і на передовій в Україні.

Раніше повідомлялося, що військовослужбовці ЗСУ тепер можуть розрахувати своє грошове забезпечення за основними видами виплат на онлайн-калькуляторі, що розміщений на сайті social.mil.gov.ua.