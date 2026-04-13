У Швеції затримали балкер із Росії: судно підозрюють у скиданні вугілля в море

У Швеції затримали балкер, який ішов з Росії. Він скидав вугілля в море

У Швеції берегова охорона затримала балкер Hui Yuan, який ішов із російського порту, через підозру в скиданні вугілля в море. Судно зараз стоїть на якорі біля Істада, триває розслідування екологічного порушення.

Про це повідомляє SVT.

За даними прокуратури, інцидент зафіксували під час повітряного спостереження: літак берегової охорони помітив, як з балкера під прапором Панами скидали залишки вугілля у море.

Після цього судно взяли під контроль і підняли на його борт співробітників берегової охорони. Капітана допитали, він визнав факт скидання залишків вантажу.

Прокуратура розглядає можливість накладення штрафу у розмірі 50 денних штрафів по 500 шведських крон.

Розслідування триває, судно залишається під наглядом шведських правоохоронців.

Нагадаємо, що в Азовському морі затонуло судно, яке перевозило пшеницю. Частині екіпажу вдалося врятуватися та дістатися узбережжя тимчасово окупованої Херсонської області.