Миколаїв отримав техніку для майбутнього заводу з переробки будівельного сміття

Миколаїв отримав нову техніку. Фото: Миколаївська міська рада

Комунальне підприємство «ЕЛУ автодоріг» отримало нову техніку від Японської агенції з міжнародного співробітництва.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Техніка необхідна підприємству для виконання поточних робіт, а також для майбутнього заводу з переробки будівельного сміття, утвореного внаслідок російських обстрілів. Вартість техніки 1 мільйон 650 євро.

«Це дуже важлива техніка. Я хочу подякувати народу Японії і нашим японським партнерам за те, що вони піклуються про наше місто. А ми, в свою чергу, будемо використовувати цю техніку за призначенням і доглядати, щоб вона слугувала миколаївцям якнайдовше», — сказав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, що станом на жовтень 2024 року у Миколаєві накопичилося близько 120 тисяч тонн будівельного сміття від руйнування.

Сортувальну станцію для будівельного сміття у Миколаєві планують запустити в грудні, однак реалізацію процесу затримує розмінування ділянки, яку виділили під її розміщення. Детальніше про плани з переробки відходів руйнації читайте у статті «МикВісті» «Коли у Миколаєві запрацює станція переробки будівельного сміття: що затримує процес».