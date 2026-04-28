 Заочне розслідування щодо бізнесмена Костянтина Жеваго почала генпрокуратура

Офіс Генпрокурора почав розслідування щодо Жеваго

Костянтин Жеваго, фото atifundist.com

Печерський районний суд Києва дозволив спеціальне досудове розслідування щодо колишнього народного депутата, який є бенефіціаром банку «Фінанси та Кредит» — Костянтина Жеваго.

Офіс Генерального прокурора підозрює його у розтраті майна банку та легалізації доходів у великих розмірах.

Його підозрюють у причетності до розтрати майна банку в особливо великих розмірах та відмиванні грошей, здобутих злочинним шляхом. За даними слідства, у період 2007–2015 років він разом із посадовцями банку організував схему, через яку з установи вивели 113 мільйона доларів США. На той момент сума збитків становила понад 2,5 мільярда гривень.

«Механізм полягав у тому, що кошти банку, розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банківських установах передали в заставу під кредитну лінію для однієї із офшорних компаній, яку контролював сам підозрюваний. Після невиконання умов кредитних договорів, поручителем за якими виступав банк «Фінанси та Кредит», гроші були списані з його кореспондентських рахунків.», — зазначається у повідомленні офісу Генерального прокурора.

Раніше Костянтину Жеваго також вручили підозру у створенні та керівництві злочинною організацією, привласненні та розтраті майна, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі у складі злочинної організації.

Нагадаємо, що національне антикорупційне бюро України викликало колишнього народного депутата та олігарха Костянтина Жеваго на 21 жовтня.

Останні новини про: Офіс Генерального прокурора

У прокуратурі заявили, що «Ліси України» незаконно вирубали дерева в Карпатах: збитки сягнули ₴387 млн
Продала власного сина за $25 тисяч: у Луцьку жінці повідомили про підозру
Майже ₴600 млн вивели «у тінь» з контрактів оборони: 7 підозрюваних відправили під варту
Читайте також:
новини
Миколаївців запрошують взяти участь в опитуванні про культурне життя міста

Світлана Іванченко
новини
Великий металевий циліндр у Миколаєві встановили без погодження й чіткого сенсу: п’ять років «стояв десь у гаражі»

Аліса Мелік-Адамян
новини
Три дитячих садки у Миколаєві пропонують ліквідувати: там немає укриттів

Юлія Лук’яненко
новини
У Фонді держмайна назвали нові строки продажу Миколаївського глиноземного заводу — до кінця року

Юлія Лук’яненко
новини
Дохід від ₴10 млн на рік: на Миколаївщині 656 великих бізнесменів

Світлана Іванченко
Останні новини про: Офіс Генерального прокурора

Майже ₴600 млн вивели «у тінь» з контрактів оборони: 7 підозрюваних відправили під варту
Продала власного сина за $25 тисяч: у Луцьку жінці повідомили про підозру
У прокуратурі заявили, що «Ліси України» незаконно вирубали дерева в Карпатах: збитки сягнули ₴387 млн

Три дитячих садки у Миколаєві пропонують ліквідувати: там немає укриттів

Миколаївців запрошують взяти участь в опитуванні про культурне життя міста

4 години тому

Влада Вознесенська відзвітувала: дітей, які отруїлися у дитсадку, вже виписали з лікарні

Головне сьогодні