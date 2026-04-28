Офіс Генпрокурора почав розслідування щодо Жеваго

Печерський районний суд Києва дозволив спеціальне досудове розслідування щодо колишнього народного депутата, який є бенефіціаром банку «Фінанси та Кредит» — Костянтина Жеваго.

Офіс Генерального прокурора підозрює його у розтраті майна банку та легалізації доходів у великих розмірах.

Його підозрюють у причетності до розтрати майна банку в особливо великих розмірах та відмиванні грошей, здобутих злочинним шляхом. За даними слідства, у період 2007–2015 років він разом із посадовцями банку організував схему, через яку з установи вивели 113 мільйона доларів США. На той момент сума збитків становила понад 2,5 мільярда гривень.

«Механізм полягав у тому, що кошти банку, розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банківських установах передали в заставу під кредитну лінію для однієї із офшорних компаній, яку контролював сам підозрюваний. Після невиконання умов кредитних договорів, поручителем за якими виступав банк «Фінанси та Кредит», гроші були списані з його кореспондентських рахунків.», — зазначається у повідомленні офісу Генерального прокурора.

Раніше Костянтину Жеваго також вручили підозру у створенні та керівництві злочинною організацією, привласненні та розтраті майна, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі у складі злочинної організації.

Нагадаємо, що національне антикорупційне бюро України викликало колишнього народного депутата та олігарха Костянтина Жеваго на 21 жовтня.