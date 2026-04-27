 Правоохоронці розкрили масштабну шахрайську схему в оборонній галузі: ₴600 млн вивели «у тінь»

Майже ₴600 млн вивели «у тінь» з контрактів оборони: 7 підозрюваних відправили під варту

Генеральна прокуратура викрила злочинну організацію, яка створила «конвертаційний центр». Його використовували для ухилення від сплати податків. Через оборудки понад 576 мільйонів гривен вивели «у тінь» з контрактів для оборони.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Він зазначив, що одним з їхніх «клієнтів» так званого конвертаційного центру стало підприємство, яке впродовж 2023-2025 років виконувало контракти та ремонтувало військову техніку для Міноборони та Нацгвардії.

Реклама

«З 2,5 мільярдів гривень, отриманих від держави, посадовці підприємства та ділки «конвертаційного центру» вивели у «тінь» понад 576 мільйонів гривень. Йдеться про гроші держави, які мали працювати на оборону. Натомість їх виводили через фіктивні компанії та переводили в готівку», — повідомив генеральний прокурор.

Організатори «конвертаційного центру» створили та контролювали фірми-прокладки. Їм посадовці підприємства, яке виконувало контракти для оборони, переказували кошти за неіснуючі товари та послуги.

«Фіктивні постачальники існували лише на папері: без людей, без виробництва, з підставними керівниками з тимчасово окупованих територій і вигаданими іноземними бенефіціарами. Через мережу транзитних фірм кошти «відмивалися» та поверталися замовникам готівкою для їх незаконного збагачення, а компанія «конвертаційного центру» отримувала відсоток за «послуги», — розповів генеральний прокурор.

Також він повідомив, що паралельно створювали штучний збиток для підприємства, щоб не платити податки. Експертизи показали, що збиток становить понад 100 мільйонів гривень.

Правоохоронці провели понад 40 обшуків, вилучили готівку, транспорт, техніку, печатки та «чорну» бухгалтерію. Також повідомили про підозру 7 учасникам схеми: їх взяли під варту без права застави.

Нагадаємо, двоє громадян Росії та дружина одного з них, яка є громадянкою України, створили масштабну мережу азартних ігор в інтернеті. До роботи вони залучили ще сімох українців. Фігурантам справи оголосили про підозру. Правоохоронці зафіксували оборот ділків у ₴5 млрд.

Неякісні інкубатори для немовлят: суд остаточно зобов’язав постачальника повернути понад ₴240 млн
У прокуратурі заявили, що «Ліси України» незаконно вирубали дерева в Карпатах: збитки сягнули ₴387 млн
Продала власного сина за $25 тисяч: у Луцьку жінці повідомили про підозру
Реклама
У Миколаєві сподіваються, що ЄІБ профінансує енергомодернізацію 10 будинків, для яких зараз розробляють проєкти

Юлія Бойченко
новини
У Миколаєві вітер повалив опори тепломережі: ремонт обіцяють завершити найближчими днями

Альона Коханчук
новини
Екстремальна аварійна кліматична ситуація, — Фонд держмайна про пиління шламу з МГЗ у Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини
Служба відновлення від початку року оголосила тендерів на ремонт миколаївських доріг на ₴4,8 млрд

Юлія Бойченко
новини
Під Миколаєвом вітер розносить пил зі шламових полів глиноземного заводу: екологи говорять про загрозу

Альона Коханчук
Продала власного сина за $25 тисяч: у Луцьку жінці повідомили про підозру
У прокуратурі заявили, що «Ліси України» незаконно вирубали дерева в Карпатах: збитки сягнули ₴387 млн
Неякісні інкубатори для немовлят: суд остаточно зобов’язав постачальника повернути понад ₴240 млн

Екстремальна аварійна кліматична ситуація, — Фонд держмайна про пиління шламу з МГЗ у Миколаєві

У Миколаєві вітер повалив опори тепломережі: ремонт обіцяють завершити найближчими днями

3 години тому

Повалені дерева на будинки та дороги: рятувальники показали наслідки негоди на Миколаївщині

Головне сьогодні