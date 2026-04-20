У прокуратурі заявили, що «Ліси України» незаконно вирубали дерева в Карпатах: збитки сягнули ₴387 млн

Вирубка лісу. Ілюстративне фото: Shutterstock

Прокуратура Івано-Франківської області подала позов до суду з вимогою стягнути з державного підприємства «Ліси України» майже 387 мільйонів гривень збитків, завданих унаслідок масштабних незаконних вирубок у заповідних лісах Карпат.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, у 2022 році посадові особи тодішнього державного підприємства «Кутське лісове господарство» організували системні незаконні рубки на території Яблунівського та Березівського лісництв. Під знищення потрапили цінні лісові масиви природно-заповідного фонду в межах національного природного парку «Гуцульщина».

Правоохоронці встановили, що вирубки проводилися без необхідних погоджень і встановлених лімітів. Зокрема без дозволів профільного міністерства, обласного управління екології та науково-технічної ради нацпарку. Для маскування порушень знищення дерев оформлювали як нібито санітарні рубки, зазначаючи їх у документах як «прохідні» або такі, що здійснюються з метою «переформування» лісу.

У період із квітня по грудень 2022 року було незаконно вирубано понад дев’ять тисяч дерев на площі більше ніж 108 гектарів. Загальна сума завданих державі збитків становить майже 387 мільйонів гривень.

У прокуратурі наголошують, що відповідальність має нести державне підприємство «Ліси України» як правонаступник «Кутського лісового господарства», яке у 2022 році увійшло до його складу.

За словами першого заступника керівника Івано-Франківської обласної прокуратури Євгенія Карабіна, йдеться про цілеспрямоване знищення об’єктів природно-заповідного фонду заради прибутку.

«Це системне й цілеспрямоване нищення об’єктів природно-заповідного фонду задля наживи. Збитки має відшкодувати підприємство як правонаступник ДП «Кутське лісове господарство», яке у 2022 році увійшло до складу ДП «Ліси України». Ми добиватимемося повного відшкодування. Рекордна сума має стимулювати жорсткіший контроль на рівні лісництв і зробити такі схеми економічно невигідними», — йдеться у повідомленні.

Господарський суд Івано-Франківської області вже відкрив провадження за позовом. Кримінальне розслідування щодо посадовців лісгоспу завершене, обвинувальні акти передано до суду.