 Постачальник неякісних інкубаторів поверне понад ₴240 млн

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Неякісні інкубатори для немовлят: суд остаточно зобов’язав постачальника повернути понад ₴240 млн

Немовля в інкубаторі. Ілюстративне фото: UNFPAНемовля в інкубаторі. Ілюстративне фото: UNFPA

Апеляційний суд підтвердив рішення про стягнення понад 240 мільйонів гривень із компанії, яка поставила неякісне медичне обладнання для новонароджених.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, державне підприємство «Укрмедпостач» закупило 85 транспортних інкубаторів для перевезення немовлят. Обладнання придбали за кошти іноземного кредиту — п'ять мільйонів євро, наданих під державні гарантії.

Після поставки з’ясувалося, що інкубатори мають серйозні технічні недоліки й не можуть використовуватися в медичних закладах за призначенням. У зв’язку з цим прокуратура звернулася до суду з вимогою повернути державі сплачені кошти.

Зазначається, що серпні 2025 року Господарський суд Києва задовольнив позов і постановив стягнути гроші з постачальника. Компанія намагалася оскаржити це рішення, однак Північний апеляційний господарський суд підтримав позицію прокуратури та залишив вирок без змін.

У 2023–2024 роках Україна витратила понад 2,3 мільярда гривень на закупівлю апаратів КТ і МРТ, однак приблизно чверть із них так і не була введена в експлуатацію.

Нагадаємо, що благодійники передали Миколаївському пологовому будинку №1 мобільний інкубатор для перевезення новонароджених.

