Продала власного сина за $25 тисяч: у Луцьку жінці повідомили про підозру

На Волині жінці повідомили про підозру у продажі власного сина. Фото: Офіс генпрокурора

На Волині правоохоронці викрили 38-річну жінку, яку підозрюють у спробі продажу власного шестирічного сина за 25 тисяч доларів. Жінку затримали одразу після передачі грошей.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, після розлучення підозрювана проживала з наймолодшим сином, тоді як двоє старших дітей залишилися з батьком. За версією правоохоронців, жінка не хотіла надалі піклуватися про дитину та вирішила її продати.

Зазначається, що у березні цього року вона знайшла потенційного покупця й домовилася про «угоду».

«У березні 2026 року підозрювана знайшла покупця та домовилася про передачу дитини за 25 тисяч доларів. Чоловік, якому було запропоновано придбати дитину, звернувся до правоохоронних органів. Продаж хлопчика відбулася 17 квітня 2026 року у місті Луцьк під контролем правоохоронців. Одразу після отримання коштів жінку затримали», — йдеться у повідомленні.

Їй повідомили про підозру за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України — торгівля малолітньою дитиною. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також правоохоронці планують надати правову оцінку діям працівників соціальних служб, адже дитина перебувала на обліку.

Наразі шестирічний хлопчик знаходиться у дитячому притулку під наглядом органів опіки.

Раніше повідомлялось, що двоє мешканців Миколаєва — 21-річна жінка та її 38-річний співмешканець намагались за 10 тисяч доларів продати свою новонароджену дитину.