Справа судді Князєва з Миколаєва: ВАКС дозволив заочне слідство проти Жеваго за кордоном

ВАКС дозволив заочне слідство проти Жеваго за кордоном. Фото: akzenty.com

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду надала дозвіл на проведення спеціального (заочного) досудового розслідування щодо українського бізнесмена, який наразі перебуває за кордоном.

Про це повідомили в Апеляційній палаті ВАКС у середу, 15 жовтня.

Ім’я підозрюваного у повідомленні суду не називають, але за даними джерел, мова йде про Костянтина Жеваго.

Суд задовольнив апеляційну скаргу сторони обвинувачення та скасував попереднє рішення слідчого судді ВАКС від 4 вересня, яке відмовляло у проведенні такого розслідування. Тепер детективи можуть продовжити розслідування за відсутності Жеваго в Україні.

Бізнесмена підозрюють у наданні неправомірної вигоди колишньому голові та суддям Верховного суду Всеволоду Князєву.

Раніше повідомлялось, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду не задовольнила скаргу адвоката Анатолія Рекуна та залишила без змін запобіжний захід — заставу в розмірі десять мільйонів гривень. Рекуна підозрюють у посередництві під час передачі коштів у межах справи, пов’язаної з колишнім головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим.

Справа Князєва

У травні 2023 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду. Правоохоронці затримали чинного голову Верховного суду Всеволода Князєва та вилучили 2,7 мільйона доларів.

Повідомлялося, що колишній депутат Миколаївської міськради, нотаріус Кирило Горбуров є одним з учасників схеми у Верховному Суді України, по якій, за версією детективів НАБУ, голову суду Всеволода Князєва затримали за хабар майже у 3 мільйони доларів.

Також голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та його спільникові — адвокату повідомили про підозру у справі щодо отримання хабаря. Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оприлюднило записи прослуховування голови Верховного суду Всеволода Князєва у справі щодо отримання ним хабаря.

30 січня 2024 року суд зменшив Князєву розмір застави з 20 мільйонів гривень до 18,168 мільйонів гривень. Він вийшов під заставу із слідчого ізолятора уже 31 січня. До цього йому вже 6 разів зменшували заставу. Попереднього разу, 21 грудня 2023 року, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила розмір застави на 7 мільйонів гривень, до 20 мільйонів гривень.

26 грудня 2023 слідчий суддя ВАКС за клопотанням детектива НАБУ, погодженим прокурором САП, обмежив стороні захисту строк ознайомлення з матеріалами у справі. Строк для ознайомлення — до 1 березня включно.

У травні 2024 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду продовжила строк дії обовʼязків ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву, але звільнила від носіння електронного браслета. Про це повідомляла Transparency International Ukraine. Всеволод Князєв, як і раніше, має прибувати до прокурора суду за першою вимогою, не відлучатися за межі України, утримуватись від спілкування зі свідками, здати паспорти для виїзду за кордон. Водночас колегія ВАКС вирішила зняти з Князєва електронний браслет, оскільки ексголова Верховного суду заявив, що в нього за його місцем проживання «по шість годин немає світла та немає звʼязку, тому браслет є неефективним». Князєв також стверджує, що браслет погано впливає на його здоровʼя. У липні 2024 року колишнього голову Верховного суду миколаївця Всеволода Князєва зупинили на контрольному прикордонному посту у селі Солотвино у Закарпатській області.

У грудні 2024 року Велика палата Верховного Суду підтвердила рішення Вищої ради правосуддя про звільнення колишнього голови Всеволода Князєва з посади судді Верховного Суду.

Також читайте про те, як розвивалася справа судді Всеволода Князєва, чому правоохоронці називають його організатором злочинного угруповання та як на кейс топ-корупціонера України відреагувала влада.

Раніше повідомлялось, що Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) вирішив не транслювати на YouTube засідання, де заслуховують записи розмов фігурантів справи стосовно колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, через занадто велику кількість нецензурних висловлювань. Крім того, суддя на черговому засіданні попросив журналістів не публікувати дослівно значні обсяги розмов, записи яких продовжують досліджувати в суді.

Після моніторингу судових засідань Інформаційно-аналітичного центру Міжнародного товариства прав людини (IAC ISHR) у справі Всеволода Князєва колегія суддів Вищого антикорупційного суду заявила про дискредитацію їх роботи.