  пʼятниця

    5 вересня, 2025

  5 вересня , 2025 пʼятниця

Судді у справі ексголови Верховного суду з Миколаєва Князєва заявили про втручання у роботу

Обвинувачений на суді заявив, що не міг впізнати розмови і власний голос на записах. Фото: Судовий репортерСудді у справі ексголови Верховного суду з Миколаєва Князєва заявили про втручання у роботу. Фото: Судовий репортер

Після моніторингу судових засідань Інформаційно-аналітичного центру Міжнародного товариства прав людини (IAC ISHR) у справі Всеволода Князєва колегія суддів Вищого антикорупційного суду заявила про дискредитацію їх роботи.

Про це повідомляє Судовий репортер.

Експерти промоніторили судові засідання 23 липня, 30 липня та 6 серпня 2025 року у справі за обвинуваченням екс-голови Верховного Суду Всеволода Князєва. 

Вони зокрема заявили про деякі зауваження і застереження щодо порушення прав Всеволода Князєва і його адвокатів.

Наприклад, на засіданнях 23 та 30 липня захист наполягав на доступі до матеріалів негласних слідчих дій (НСРД), на які посилається обвинувачення, однак прокурор відмовив, заявивши, що вони «не мають доказового значення» і частково є таємними. Суд відхилив клопотання. Монітори наголосили: обмеження доступу порушує принцип рівності сторін і може позбавити обвинуваченого важливих виправдувальних доказів. Також захист оскаржував законність прослуховування у житлі без ухвали суду та просив визнати всі отримані на цій основі докази недопустимими. Однак суд відмовив. Це порушення, на думку експертів, підпадає під доктрину «плодів отруєного дерева» — коли незаконно здобуті докази тягнуть за собою недопустимість усіх похідних матеріалів.

На суді 6 серпня захист наголосив, що обшук у житлі обвинуваченого розпочався з порушенням процедури — без понятих і без адвоката. Звітом зазначено, що такі дії можуть поставити під сумнів законність зібраних доказів, бо стаття 8 Європейської конвенції гарантує право на недоторканність приватного життя. 

Однак після публікації цих звітів судді, що ведуть справу Князєва, Сергій Мойсак, Віра Михайленко і Тимур Хамзін повідомили Вищу раду правосуддя про втручання у їх діяльність. У їх спільній заяві йдеться про те, що експерти дають оцінку діям суддів  в частині розгляду клопотань ще до завершення розгляду справи.

«Фактично дискредитують законність судового процесу та тим самим намагаються сформувати громадську думку про несправедливість судового розгляду та ухвалених судом рішень», — йдеться у заяві суддів.

Крім того, 3 вересня на сайті Вищого антикорупційного суду оприлюднили заяву про неприпустимість тиску на суддів. Однак, кому вона була адресована конкретно, невідомо.

Справа Князєва

У травні 2023 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду. Правоохоронці затримали чинного голову Верховного суду Всеволода Князєва та вилучили 2,7 мільйона доларів.

Повідомлялося, що колишній депутат Миколаївської міськради, нотаріус Кирило Горбуров є одним з учасників схеми у Верховному Суді України, по якій, за версією детективів НАБУ, голову суду Всеволода Князєва затримали за хабар майже у 3 мільйони доларів.

Також голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та його спільникові — адвокату повідомили про підозру у справі щодо отримання хабаря. Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оприлюднило записи прослуховування голови Верховного суду Всеволода Князєва у справі щодо отримання ним хабаря.

30 січня 2024 року суд зменшив Князєву розмір застави з 20 мільйонів гривень до 18,168 мільйонів гривень. Він вийшов під заставу із слідчого ізолятора уже 31 січня. До цього йому вже 6 разів зменшували заставу. Попереднього разу, 21 грудня 2023 року, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила розмір застави на 7 мільйонів гривень, до 20 мільйонів гривень.

26 грудня 2023 слідчий суддя ВАКС за клопотанням детектива НАБУ, погодженим прокурором САП, обмежив стороні захисту строк ознайомлення з матеріалами у справі. Строк для ознайомлення — до 1 березня включно. 

У травні 2024 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду продовжила строк дії обовʼязків ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву, але звільнила від носіння електронного браслета. Про це повідомляла Transparency International Ukraine. Всеволод Князєв, як і раніше, має прибувати до прокурора суду за першою вимогою, не відлучатися за межі України, утримуватись від спілкування зі свідками, здати паспорти для виїзду за кордон. Водночас колегія ВАКС вирішила зняти з Князєва електронний браслет, оскільки ексголова Верховного суду заявив, що в нього за його місцем проживання «по шість годин немає світла та немає звʼязку, тому браслет є неефективним». Князєв також стверджує, що браслет погано впливає на його здоровʼя. У липні 2024 року колишнього голову Верховного суду миколаївця Всеволода Князєва зупинили на контрольному прикордонному посту у селі Солотвино у Закарпатській області. 

У грудні 2024 року Велика палата Верховного Суду підтвердила рішення Вищої ради правосуддя про звільнення колишнього голови Всеволода Князєва з посади судді Верховного Суду.

Також читайте про те, як розвивалася справа судді Всеволода Князєва, чому правоохоронці називають його організатором злочинного угруповання та як на кейс топ-корупціонера України відреагувала влада.

Раніше повідомлялось, що Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) вирішив не транслювати на YouTube засідання, де заслуховують записи розмов фігурантів справи стосовно колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, через занадто велику кількість нецензурних висловлювань. Крім того, суддя на черговому засіданні попросив журналістів не публікувати дослівно значні обсяги розмов, записи яких продовжують досліджувати в суді.

