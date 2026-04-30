У Корабельному районі Херсона дрон атакував чоловіка: він у лікарні

У Корабельному районі Херсона 30 квітня російські військові близько 04:30 атакували безпілотником 54-річного чоловіка.

Про це повідомили у Херсонській міській військовій адміністрації.

Там зазначили, що чоловік самостійно звернувся по медичну допомогу. У нього діагностували вибухову травму та уламкові поранення живота.

Також за даними керівника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, протягом минулої доби через російські атаки на Херсонщині поранення отримали 11 людей, серед них — дитина.

За його інформацією, пошкоджені поштове відділення, автозаправна станція, магазин, сім багатоповерхівок, 11 приватних будинків, маршрутний автобус, автомобіль швидкої допомоги, сільськогосподарська техніка та інші авто.

Нагадаємо, що росіяни 29 квітня атакували безпілотником маршрутку в Херсоні. Внаслідок удару транспорт зазнав значних пошкоджень і не підлягає відновленню.