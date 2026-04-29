Литва передала Херсонщині 7 автівок для військових і гуманітарних місій

Стела Херсонської області. Ілюстративне фото: Мост

Херсонська область отримала сім автомобілів від литовських партнерів. Транспорт використовуватимуть військові та служби, які працюють у прифронтових громадах.

Про передачу допомоги повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, чотири автомобілі передали підрозділам, які займаються протидією російським дронам і обороною області.

— Цей транспорт допоможе нашим воїнам і фахівцям, які працюють у прифронтовій області. Чотири автівки передали для наших воїнів, які збивають російські дрони й захищають область. Решта — для доставки гуманітарних вантажів, евакуації людей з лінії вогню та щоденної роботи там, де без транспорту ніяк, — зазначив він.

Очільник ОВА подякував за підтримку Сейму Литовської Республіки, митній службі та самоврядуванню Утенського району, а також українським амбасадорам у Литві Мілді Гоштаутайте та Роману Бережному, які сприяли передачі транспорту.

Раніше повідомлялось, що Херсонщина отримала п’ять автомобілів з Литви.