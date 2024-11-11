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Херсонщина отримала п’ять автомобілів з Литви

Херсонська область, фото взято з сайту i-visti.comХерсонська область, фото взято з сайту i-visti.com

На Херсонщині Борозенська, Дар’ївська та Тягинська громади, Херсонська обласна комунальна рятувально-аварійна служба (ХОКАРС) та НПП «Кам’янська Січ» отримали автомобілі з Литви.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Херсонщина отримала чергову допомогу від Литви — п’ять автомобілів, які підтримуватимуть роботу Борозенської, Дар’ївської та Тягинської громад, а також слугуватимуть для потреб ХОКАРС і Національного природного парку «Камʼянська Січ», — написав він.

Олександр Прокудін зауважив, що ця допомога стала можливою завдяки благодійному фонду EU4KHERSON та литовській енергетичній компанії Ambergi.

«Подякував за надану підтримку Надзвичайному та Повноважному Послу Литовської Республіки в Україні пані Інзі Станітє-Толочкєнє. Вона також ознайомилась з роботою Гуманітарного офісу в Києві, що опікується переселенцями з нашої області. Крім того, хаб отримав оргтехніку та приємні подарунки для дітей, які обов'язково порадують малечу», — додав очільник ОВА.

Нагадаємо, що Японія передала 11 одиниць спеціалізованої техніки комунальним підприємствам Херсона.

Це шість сміттєвозів з додатковим обладнанням, тягач з напівпричепом та чотири муловсмоктувача. Цю партію техніки розподілили між КП «Парки Херсона», «Міське дорожнє управління», «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона» та «Херсонтеплоенерго».

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