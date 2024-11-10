Японія передала спецтехніку для комунальних підприємств Херсона
-
- Юлія Бойченко
-
•
-
3:20, 10 листопада, 2024
-
Японія передала 11 одиниць спеціалізованої техніки комунальним підприємствам Херсона.
Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації громади Роман Мрочко.
Це шість сміттєвозів з додатковим обладнанням, тягач з напівпричепом та чотири муловсмоктувача. Цю партію техніки розподілили між КП «Парки Херсона», «Міське дорожнє управління», «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона» та «Херсонтеплоенерго».
Техніку передали в межах грантової угоди між Урядом України та Японським агентством міжнародного співробітництва.
Читайте також статтю «МикВісті» «Миколаївкомунтранс» завдяки партнерам оновив 70% своєї техніки: як сьогодні виглядає автопарк візника сміття?».
Останні новини про: Війна в Україні