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Японія передала спецтехніку для комунальних підприємств Херсона

Японія передала спецтехніку для комунальних підприємств Херсона, фото: Роман МрочкоЯпонія передала спецтехніку для комунальних підприємств Херсона, фото: Роман Мрочко

Японія передала 11 одиниць спеціалізованої  техніки комунальним підприємствам Херсона.

Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації громади Роман Мрочко.

Це шість сміттєвозів з додатковим обладнанням, тягач з напівпричепом та чотири муловсмоктувача. Цю партію техніки розподілили між КП «Парки Херсона», «Міське дорожнє управління», «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона» та «Херсонтеплоенерго».

Техніку передали в межах грантової угоди між Урядом України та Японським агентством міжнародного співробітництва.

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