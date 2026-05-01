Через ранковий обстріл Херсона поранена місцева жителька

Обстріл Херсонської області. Фото: Нацполіція

Вранці 1 травня російські війська обстріляли Корабельний район Херсон. Внаслідок атаки поранення отримала 64-річна жінка.

Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

Під час обстрілу жінка перебувала вдома. У неї діагностували опіки обличчя, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Постраждалу у стані середньої тяжкості доправили до лікарні.

Також уночі 30 квітня російський безпілотник атакував Дніпровський район міста. Через скид вибухівки постраждав 49-річний чоловік, який перебував у приміщенні. Його госпіталізували з мінно-вибуховою травмою, контузією та уламковими пораненнями голови.

Загалом за минулу добу російські війська атакували 31 населений пункт Херсонської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще восьмеро отримали поранення.

Нагадаємо, що минулої доби у Корабельному районі Херсона росіяни атакували безпілотником 54-річного чоловіка. У нього діагностували вибухову травму та уламкові поранення живота.

