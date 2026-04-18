Писав про мобілізацію у Телеграм-каналі: житель Миколаєва отримав підозру

У Миколаєві 23-річному жителю повідомили про підозру у поширенні російської пропаганди у Телеграм-каналі.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними слідства, чоловік поширював у підконтрольному Телеграм-каналі інформацію про місця вручення повісток та локації мобільних блокпостів.

«Підозрюваний, будучи адміністратором Телеграм-каналу з великою кількістю підписників, поширював через підконтрольний ресурс відомості про місця вручення повісток, геолокації мобільних блокпостів, а також іншу інформацію, яка могла бути використана для ухилення від мобілізації та дестабілізації ситуації в регіоні. Крім того, він дискредитував заходи мобілізації та поширював маніпулятивні наративи держави-агресора», — йдеться у повідомленні.

Під час обшуку у чоловіка вилучили телефон із доказами незаконної діяльності. Наразі суд відправив під варту до 6 червня. Підозрюваному загрожує від восьми до 15 років тюрми.

Розслідування проводить Управління Служби безпеки України в Миколаївській області, перевіряють також причетність інших учасників спільноти.

