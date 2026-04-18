 За добу на Миколаївщині сталося 7 пожеж: горіли будинки та сміття

  • субота

    18 квітня, 2026

  • 15.5°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Минулої доби у Миколаєві горіли будинки та сміття

У Миколаєві горіли будинки та сміття.

Протягом 17 квітня рятувальники ліквідували сім пожеж на території Миколаївської області.

Як повідомили у ДСНС, наймасштабніше загоряння сталося у Миколаєві на території приватного домоволодіння. Там горіли два житлові будинки та господарча споруда на загальній площі 160 квадратних метрів. Вогнеборцям вдалося врятувати від знищення два житлові будинки, однак полум’я пошкодило покрівлю, меблі, підлогу, електропроводку, а також закоптило стіни.

Ще п’ять пожеж виникли через займання сміття у Миколаєві, а також у Вознесенському та Баштанському районах. Окремо рятувальники ліквідували загоряння двох пластикових сміттєвих контейнерів на площі близько чотирьох квадратних метрів. Причини виникнення пожеж наразі встановлюють фахівці.

До ліквідації наслідків залучалися 38 рятувальників і 14 одиниць техніки. Додатково працювали вогнеборці місцевої пожежної охорони «Бузьке», а також аварійні бригади «Миколаївобленерго» та АТ «Миколаївгаз».

Нагадаємо, що 16 квітня рятувальники Миколаївської області ліквідували чотири пожежі різного характеру.

Читайте також:
новини
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

