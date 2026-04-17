На Миколаївщині за добу ліквідували чотири пожежі: горів автомобіль і суха трава
- Новини Миколаєва
- Марія Хаміцевич
12:12, 17 квітня, 2026
Протягом 16 квітня рятувальники Миколаївської області ліквідували чотири пожежі різного характеру.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Вночі у селищі Врадіївка Первомайського району загорівся легковий автомобіль ВАЗ 2106. Пожежу загасили на площі 4 квадратних метри, вогонь частково пошкодив проводку моторного відсіку.
Ще три випадки сталися на відкритих територіях — горіли лісосмуга, суха трава та чагарники. Загальна площа займань перевищила 1000 квадратних метрів.
Причини виникнення пожеж наразі встановлюють фахівці. До ліквідації наслідків залучали 20 рятувальників і 3 одиниці техніки. Також допомагали вогнеборці місцевої пожежної охорони «Шевченкове».
Нагадаємо, що за добу до цього на Миколаївщині сталося 6 пожеж в екосистемах, загальна площа яких склала понад 1,5 гектара. Горіла суха трава, чагарники та шини у різних районах області.
Останні новини про: Пожежі
