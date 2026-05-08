Пожежа в Чорнобильській зоні триває, але радіаційна ситуація стабільна, — МВС
- Марія Хаміцевич
12:38, 08 травня, 2026
На Київщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі в Чорнобильській зоні відчуження. Радіаційна ситуація в Україні залишається стабільною.
Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.
За даними Національної гідрометеорологічної служби, станом на 11:00 8 травня рівень гамма-випромінювання перебуває в межах норми на всій території країни.
Тим часом гасіння пожежі в Чорнобильській зоні відчуження продовжується. Раніше рятувальники повідомляли, що через сильні пориви вітру вогонь швидко поширюється лісовим масивом і охоплює нові квартали. Вранці 8 травня орієнтовна площа пожежі становила понад 1100 гектарів.
