Пожежа в Чорнобильській зоні триває, але радіаційна ситуація стабільна, — МВС

Пожежа в Чорнобильській зоні 2026. Фото ДСНС Київщини

На Київщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі в Чорнобильській зоні відчуження. Радіаційна ситуація в Україні залишається стабільною.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

За даними Національної гідрометеорологічної служби, станом на 11:00 8 травня рівень гамма-випромінювання перебуває в межах норми на всій території країни.

Тим часом гасіння пожежі в Чорнобильській зоні відчуження продовжується. Раніше рятувальники повідомляли, що через сильні пориви вітру вогонь швидко поширюється лісовим масивом і охоплює нові квартали. Вранці 8 травня орієнтовна площа пожежі становила понад 1100 гектарів.

