 Пожежі на Миколаївщині 18-19 квітня: одна виникла через обстріл

За добу на Миколаївщині сталося три пожежі, одна — через обстріл

Фото: ДСНСЧерез обстріл на Миколаївщині сталася пожежа. Фото: ДСНС

Вдень 18 квітня та вночі 19 квітня у Миколаївській області сталося три пожежі, одна з яких виникла внаслідок обстрілу та падіння уламків безпілотників.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

Зазначається, що вночі 19 квітня через падіння боєприпасів та їх уламків у Миколаївському районі сталася пожежа на території об’єкта транспортної інфраструктури. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння на площі 50 квадратних метрів.

Ще дві пожежі виникли у Миколаєві. Горіло сміття на відкритій території, а також дрова разом зі сміттям у підсобному приміщенні одного з об’єктів. Обидва займання ліквідували у найкоротші терміни на незначних площах. Причини пожеж встановлюють фахівці.

Нагадаємо, Протягом 17 квітня рятувальники ліквідували сім пожеж на території Миколаївської області.

