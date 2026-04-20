У Миколаєві під час пожеж врятували жінку і евакуювали людей: за добу 7 займань
11:11, 20 квітня, 2026
Протягом 19 квітня на території Миколаївської області рятувальники ліквідували сім пожеж.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.
У Корабельному районі Миколаєва загорівся балкон квартири на сьомому поверсі дев’ятиповерхівки. Вогнеборці за допомогою автодрабини врятували 62-річну жінку. Після огляду медиків госпіталізація їй не знадобилася.
Ще одна пожежа сталася у Центральному районі міста — в квартирі п’ятиповерхового будинку. Через сильне задимлення рятувальники евакуювали 12 мешканців, серед яких двоє дітей. Обійшлося без постраждалих. Вогонь загасили на площі 15 квадратних метрів.
У селі Кам’янка Чорноморської громади Миколаївського району зайнялася господарська споруда. Пожежу ліквідували на площі 8 квадратних метрів.
Крім того, ще у чотирьох випадках горіли суха трава, очерет і сміття в різних районах області. Загальна площа цих займань перевищила 4 000 квадратних метрів.
Нагадаємо, що 18 квітня та вночі 19 квітня у Миколаївській області сталося три пожежі, одна з яких виникла внаслідок обстрілу та падіння уламків безпілотників.
