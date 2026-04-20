 Пожежі на Миколаївщині 20 квітня

У Миколаєві під час пожеж врятували жінку і евакуювали людей: за добу 7 займань

Пожежа у Миколаєві. Фото: ДСНС

Протягом 19 квітня на території Миколаївської області рятувальники ліквідували сім пожеж.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

У Корабельному районі Миколаєва загорівся балкон квартири на сьомому поверсі дев’ятиповерхівки. Вогнеборці за допомогою автодрабини врятували 62-річну жінку. Після огляду медиків госпіталізація їй не знадобилася.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Ще одна пожежа сталася у Центральному районі міста — в квартирі п’ятиповерхового будинку. Через сильне задимлення рятувальники евакуювали 12 мешканців, серед яких двоє дітей. Обійшлося без постраждалих. Вогонь загасили на площі 15 квадратних метрів.

У селі Кам’янка Чорноморської громади Миколаївського району зайнялася господарська споруда. Пожежу ліквідували на площі 8 квадратних метрів.

Крім того, ще у чотирьох випадках горіли суха трава, очерет і сміття в різних районах області. Загальна площа цих займань перевищила 4 000 квадратних метрів.

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що 18 квітня та вночі 19 квітня у Миколаївській області сталося три пожежі, одна з яких виникла внаслідок обстрілу та падіння уламків безпілотників.

