У Чорнобильській зоні понад добу гасять лісову пожежу: вогонь охопив 1200 гектарів
- Юлія Бойченко
19:00, 09 травня, 2026
Рятувальники вже понад добу намагаються загасити масштабну лісову пожежу у Чорнобильській зоні відчуження що на півночі Київської області. Вогонь охопив близько 1200 гектарів.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.
Станом на 17:00 пожежа поширилась на 1200 гектарів. У ДСНС кажуть, що вогонь швидко розповсюджується через суху погоду та сильний вітер.
До ліквідації пожежі залучили 374 людей, зокрема 253 рятувальників.
У ДСНС запевняють, що ситуація перебуває під контролем.
Нагадаємо, в Чорнобильській зоні відчуження сталася пожежа. Рятувальники повідомляли, що через сильні пориви вітру вогонь швидко поширюється лісовим масивом і охоплює нові квартали. Вранці 8 травня орієнтовна площа пожежі становила понад 1100 гектарів.
Вогнеборці врятували червонокнижне лосеня під час ліквідації пожежі у Чорнобильському лісі. Малюк міг не вижити без матері і, ймовірно, отруївся димом, що особливо небезпечно для тварин такого віку.
