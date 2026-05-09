 У Чорнобильській зоні понад добу гасять лісову пожежу: вогонь охопив 1200 гектарів

У Чорнобильській зоні понад добу гасять лісову пожежу. Фото: ДСНС

Рятувальники вже понад добу намагаються загасити масштабну лісову пожежу у Чорнобильській зоні відчуження що на півночі Київської області. Вогонь охопив близько 1200 гектарів.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

Станом на 17:00 пожежа поширилась на 1200 гектарів. У ДСНС кажуть, що вогонь швидко розповсюджується через суху погоду та сильний вітер.

До ліквідації пожежі залучили 374 людей, зокрема 253 рятувальників.

У ДСНС запевняють, що ситуація перебуває під контролем.

Нагадаємо, в Чорнобильській зоні відчуження сталася пожежа. Рятувальники повідомляли, що через сильні пориви вітру вогонь швидко поширюється лісовим масивом і охоплює нові квартали. Вранці 8 травня орієнтовна площа пожежі становила понад 1100 гектарів.

Вогнеборці врятували червонокнижне лосеня під час ліквідації пожежі у Чорнобильському лісі. Малюк міг не вижити без матері і, ймовірно, отруївся димом, що особливо небезпечно для тварин такого віку.

