 У Чорнобилі вогнеборці врятували з пожежі червонокнижне лосеня

Носи Миколаїв із собою

Підтримай МикВісті та отримай речі для тих, хто любить своє місто

Кількість наборів обмежена

Як отримати подарунок

  • субота

    9 травня, 2026

  • 19.8°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 9 травня , 2026 субота

  • Миколаїв • 19.8° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Чорнобилі вогнеборці врятували з пожежі червонокнижне лосеня

У Чорнобилі вогнеборці врятували з пожежі червонокнижне лосеня. Фото: ДСНСУ Чорнобилі вогнеборці врятували з пожежі червонокнижне лосеня. Фото: ДСНС

Вогнеборці врятували червонокнижне лосеня під час ліквідації пожежі у Чорнобильському лісі. Малюк міг не вижити без матері і, ймовірно, отруївся димом, що особливо небезпечно для тварин такого віку.

Історію порятунку звіра розповіли в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

«Беззахисну налякану тваринку, яка загубила маму у вогняній стихії, зустріли вогнеборці під час ліквідації пожежі й провели справжню спецоперацію з порятунку.

Лосеня напоїли водою, огорнули турботою та, проконсультувавшись із представниками лісництва, зоологами й ветеринарами, передадуть його фахівцям», — розповіли в ДСНС.

Згодом у Чорнобильському радіаційно-екологічному заповіднику зазначили, що після евакуації спеціалісти оглянули лосеня. Директор установи Денис Несторов розповів в ефірі «Суспільного», що тварина була виснажена та дезорієнтована.

За попередніми оцінками, звірятко могло зазнали впливу диму та продуктів горіння під час пожежі, що особливо небезпечно для молодих тварин. Лосеняті надали першу допомогу.

У Чорнобилі вогнеборці врятували з пожежі червонокнижне лосеня. Фото: ДСНСУ Чорнобилі вогнеборці врятували з пожежі червонокнижне лосеня. Фото: ДСНС
У Чорнобилі вогнеборці врятували з пожежі червонокнижне лосеня. Фото: ДСНСУ Чорнобилі вогнеборці врятували з пожежі червонокнижне лосеня. Фото: ДСНС

Стан тварини ускладнився ще й тим, що малюк залишився без матері і самостійно не міг вижити при горінні лісу. Фахівці встановили, що тварина — чоловічої статі, віком приблизно три тижні.

Найближчим часом про врятованого дбатимуть ветеринари у Сафарі-парку Медвино на Київщині. Питання повернення лосеняти в дику природу розглядатимуть у міру покращення його стану.

«Наразі ветеринарна команда парку проводить всі необхідні заходи для стабілізації малюка. Головна мета — мінімізувати наслідки стресу та можливого отруєння димом і дати тварині шанс на відновлення.

Дякуємо всім службам і фахівцям, які були залучені до порятунку та транспортування тварини. Окрема подяка Сафарі-парк Медвино за оперативну допомогу та співпрацю», — написали працівника заповідника.

Нагадаємо, в Чорнобильській зоні відчуження сталася пожежа. Рятувальники повідомляли, що через сильні пориви вітру вогонь швидко поширюється лісовим масивом і охоплює нові квартали. Вранці 8 травня орієнтовна площа пожежі становила понад 1100 гектарів.

Останні новини про: Пожежі

Пожежі на Миколаївщині за добу: горіли поле та дах будівлі
Пожежа в Чорнобильській зоні триває, але радіаційна ситуація стабільна, — МВС
За добу рятувальники загасили 4 пожежі на Миколаївщині
Реклама
Читайте також:
новини
Збудувати нове укриття у миколаївському ліцеї №61 планують до кінця 2026 року

Юлія Бойченко
новини
Фінансування прибирання доріг у Миколаєві скоротилося у десять разів через війну, — ЕЛУ

Даріна Мельничук
новини
Підземний хід у ліцеї Аркаса планують використовувати як додатковий прохід в укритті

Даріна Мельничук
новини
Нова нерухомість та сотні тисяч доларів готівкою: що задекларували голови фракцій міськради Миколаєва

Юлія Бойченко
новини
У ліцеї Аркаса в Миколаєві завершили будівництво укриття, розрахованого для понад 400 учнів

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

За добу рятувальники загасили 4 пожежі на Миколаївщині
Пожежа в Чорнобильській зоні триває, але радіаційна ситуація стабільна, — МВС
Пожежі на Миколаївщині за добу: горіли поле та дах будівлі

Збудувати нове укриття у миколаївському ліцеї №61 планують до кінця 2026 року

Юлія Бойченко

У Миколаєві частково демонтують ще дві пошкоджені обстрілами будівлі

«Гілка впала на авто», — миколаївці просять прибрати аварійні дерева у дворах та біля дитячих майданчиків

Компанія з Нью-Йоркської біржі розглядає можливість придбання Миколаївського глиноземного заводу