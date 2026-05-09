У Чорнобилі вогнеборці врятували з пожежі червонокнижне лосеня. Фото: ДСНС

Вогнеборці врятували червонокнижне лосеня під час ліквідації пожежі у Чорнобильському лісі. Малюк міг не вижити без матері і, ймовірно, отруївся димом, що особливо небезпечно для тварин такого віку.

Історію порятунку звіра розповіли в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

«Беззахисну налякану тваринку, яка загубила маму у вогняній стихії, зустріли вогнеборці під час ліквідації пожежі й провели справжню спецоперацію з порятунку. Лосеня напоїли водою, огорнули турботою та, проконсультувавшись із представниками лісництва, зоологами й ветеринарами, передадуть його фахівцям», — розповіли в ДСНС.

Згодом у Чорнобильському радіаційно-екологічному заповіднику зазначили, що після евакуації спеціалісти оглянули лосеня. Директор установи Денис Несторов розповів в ефірі «Суспільного», що тварина була виснажена та дезорієнтована.

За попередніми оцінками, звірятко могло зазнали впливу диму та продуктів горіння під час пожежі, що особливо небезпечно для молодих тварин. Лосеняті надали першу допомогу.

Стан тварини ускладнився ще й тим, що малюк залишився без матері і самостійно не міг вижити при горінні лісу. Фахівці встановили, що тварина — чоловічої статі, віком приблизно три тижні.

Найближчим часом про врятованого дбатимуть ветеринари у Сафарі-парку Медвино на Київщині. Питання повернення лосеняти в дику природу розглядатимуть у міру покращення його стану.

«Наразі ветеринарна команда парку проводить всі необхідні заходи для стабілізації малюка. Головна мета — мінімізувати наслідки стресу та можливого отруєння димом і дати тварині шанс на відновлення. Дякуємо всім службам і фахівцям, які були залучені до порятунку та транспортування тварини. Окрема подяка Сафарі-парк Медвино за оперативну допомогу та співпрацю», — написали працівника заповідника.

Нагадаємо, в Чорнобильській зоні відчуження сталася пожежа. Рятувальники повідомляли, що через сильні пориви вітру вогонь швидко поширюється лісовим масивом і охоплює нові квартали. Вранці 8 травня орієнтовна площа пожежі становила понад 1100 гектарів.