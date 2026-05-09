За добу рятувальники загасили 4 пожежі на Миколаївщині

Протягом 9 травня на території Миколаївської області сталося 4 пожежі — горіли нежитлові будівлі, сміття та суха трава.

Про це повідомляє Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Рятувальники загасили пожежу будівлі у житловому секторі і не допустили поширення полум’я на сусідні споруди. Також пожежники загасили займання на об’єкті та дві пожежі на відкритих територіях — горіли сміття та суха трава.

До ліквідації залучались чергові караули підрозділів ДСНС.

Нагадаємо, що за 6 травня на Миколаївщині двічі горіла суха трава. До цього синоптики попереджали про пожежну небезпеку.