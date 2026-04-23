Пожежі на Миколаївщині за добу: горіли будинки та автомобіль

На Миколаївщині 22 квітня сталися чотири пожежі, три з них — у житловому секторі.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У Миколаєві горів сарай на приватній території. У Первомайську сталося займання електропроводки в підсобному приміщенні на першому поверсі п’ятиповерхівки — вогонь на невеликій площі загасили самі мешканці до приїзду рятувальників.

У Південноукраїнську вогнеборці ліквідували незначну пожежу в коридорі двокімнатної квартири на шостому поверсі дев’ятиповерхового будинку.

Ще один випадок — загоряння автомобіля у Снігурівці, яке також ліквідували рятувальники.

Загалом до гасіння пожеж за добу залучили 20 співробітників ДСНС та 5 одиниць спецтехніки.

Нагадаємо, у Вознесенську районі також горів легковий автомобіль. Займання сталося в момент, коли водій виїжджав із двору власного будинку.

Останні новини про: Пожежі

У Миколаєві під час пожеж врятували жінку і евакуювали людей: за добу 7 займань
За добу на Миколаївщині сталося чотири пожежі: горіли будинки і суха трава
На Миколаївщині під час руху загорівся автомобіль
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві з 28 квітня почне курсувати тролейбус №14 до Казарського

Даріна Мельничук
новини
«Якщо там встигли вичитати всю програму», — школярі Миколаївщини підуть на канікули з 5 червня

Юлія Бойченко
новини
Підрядник вдруге не встигає завершити реконструкцію укриття ліцею №3 у Миколаєві — роботи тривають два роки

Юлія Бойченко
новини
Головний архітектор Миколаєва хоче прибрати боксерську грушу з Соборної

Юлія Бойченко
новини
Бізнес і екологія: як на півдні України проходять оцінку впливу на довкілля

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині під час руху загорівся автомобіль
За добу на Миколаївщині сталося чотири пожежі: горіли будинки і суха трава
У Миколаєві під час пожеж врятували жінку і евакуювали людей: за добу 7 займань

Підрядник вдруге не встигає завершити реконструкцію укриття ліцею №3 у Миколаєві — роботи тривають два роки

Після нічної атаки на Херсон до лікарні доправили двох постраждалих

3 години тому

Між відбудовою і тривогами: як живе Снігурівка сьогодні

Анна Гакман

Головне сьогодні