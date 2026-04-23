Пожежі на Миколаївщині за добу: горіли будинки та автомобіль

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

На Миколаївщині 22 квітня сталися чотири пожежі, три з них — у житловому секторі.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У Миколаєві горів сарай на приватній території. У Первомайську сталося займання електропроводки в підсобному приміщенні на першому поверсі п’ятиповерхівки — вогонь на невеликій площі загасили самі мешканці до приїзду рятувальників.

У Південноукраїнську вогнеборці ліквідували незначну пожежу в коридорі двокімнатної квартири на шостому поверсі дев’ятиповерхового будинку.

Ще один випадок — загоряння автомобіля у Снігурівці, яке також ліквідували рятувальники.

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Загалом до гасіння пожеж за добу залучили 20 співробітників ДСНС та 5 одиниць спецтехніки.

Нагадаємо, у Вознесенську районі також горів легковий автомобіль. Займання сталося в момент, коли водій виїжджав із двору власного будинку.