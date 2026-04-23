Пожежі на Миколаївщині за добу: горіли будинки та автомобіль
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
12:35, 23 квітня, 2026
-
На Миколаївщині 22 квітня сталися чотири пожежі, три з них — у житловому секторі.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
У Миколаєві горів сарай на приватній території. У Первомайську сталося займання електропроводки в підсобному приміщенні на першому поверсі п’ятиповерхівки — вогонь на невеликій площі загасили самі мешканці до приїзду рятувальників.
У Південноукраїнську вогнеборці ліквідували незначну пожежу в коридорі двокімнатної квартири на шостому поверсі дев’ятиповерхового будинку.
Ще один випадок — загоряння автомобіля у Снігурівці, яке також ліквідували рятувальники.
Загалом до гасіння пожеж за добу залучили 20 співробітників ДСНС та 5 одиниць спецтехніки.
Нагадаємо, у Вознесенську районі також горів легковий автомобіль. Займання сталося в момент, коли водій виїжджав із двору власного будинку.
Останні новини про: Пожежі
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.