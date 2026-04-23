У Львові сталася стрілянина у багатоповерхівці: поліція затримала чоловіка з ментальними порушеннями
- Таміла Ксьонжик
11:40, 23 квітня, 2026
Вранці 23 квітня у житловій багатоповерхівці Львова почули постріли. Поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину у будинку.
Як повідомила речниця Нацполіції Львівщини Юлія Гірдвіліс, вогонь відкрив 34-річний чоловік із револьвера Флобер. Побачивши під вікнами правоохоронців викинув зброю у вікно.
За даними поліції, затриманий має ментальні порушення, тому його направили медикам до спеціального лікувального закладу.
Зараз на місці працюють слідчі та криміналісти, ніхто не постраждав.
Зазначимо, нещодавно у Чернігові поліція затримала чоловіка, який стріляв зі стартового пістолета на вулиці.
Теракт у Києві 18 квітня
У Києві 18 квітня сталася стрілянина в Голосіївському районі. Чоловік, який відкрив стрілянину, захопив заручників супермаркеті. Під час затримання він стріляв у поліцейських.
Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що через стрілянину загинули п’ятеро людей, ще десятеро отримали поранення та були госпіталізовані. Правоохоронцям вдалося врятувати чотирьох заручників.
Офіційно його особу не називали, але «УП» з посиланням на джерела писала, що це Васильченков Дмитро Васильович 1968 року народження. Він народився в Москві, має громадянство України, раніше проживав у Бахмуті Донецької області.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доручив голові Національної поліції Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій правоохоронців під час теракту в Києві 18 квітня.
Потім стало відомо, що начальник департаменту патрульної поліції Міністерства внутрішніх справ Євгеній Жуков подав у відставку.
