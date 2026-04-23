У Львові сталася стрілянина у багатоповерхівці: поліція затримала чоловіка з ментальними порушеннями

У Львові 23 квітня сталися постріли у багатоповерхівці. фото: Нацполіція

Вранці 23 квітня у житловій багатоповерхівці Львова почули постріли. Поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину у будинку.

Як повідомила речниця Нацполіції Львівщини Юлія Гірдвіліс, вогонь відкрив 34-річний чоловік із револьвера Флобер. Побачивши під вікнами правоохоронців викинув зброю у вікно.

За даними поліції, затриманий має ментальні порушення, тому його направили медикам до спеціального лікувального закладу.

Зараз на місці працюють слідчі та криміналісти, ніхто не постраждав.

Зазначимо, нещодавно у Чернігові поліція затримала чоловіка, який стріляв зі стартового пістолета на вулиці.

Теракт у Києві 18 квітня

У Києві 18 квітня сталася стрілянина в Голосіївському районі. Чоловік, який відкрив стрілянину, захопив заручників супермаркеті. Під час затримання він стріляв у поліцейських.

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що через стрілянину загинули п’ятеро людей, ще десятеро отримали поранення та були госпіталізовані. Правоохоронцям вдалося врятувати чотирьох заручників.

Офіційно його особу не називали, але «УП» з посиланням на джерела писала, що це Васильченков Дмитро Васильович 1968 року народження. Він народився в Москві, має громадянство України, раніше проживав у Бахмуті Донецької області.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доручив голові Національної поліції Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій правоохоронців під час теракту в Києві 18 квітня.

Потім стало відомо, що начальник департаменту патрульної поліції Міністерства внутрішніх справ Євгеній Жуков подав у відставку.