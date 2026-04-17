У Львові відкрили виставку про зернову історію Миколаєва

«Нібулон» представив у Львові виставку

Компанія «Нібулон» презентувала експозицію «Зерновими стежками Миколаєва» у просторі Центру Шептицького Українського католицького університету у Львові.

Реалізація проєкту стала можливою завдяки партнерству з Центром Шептицького УКУ. До роботи також долучилися науковці Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

«Для «Нібулону» цей проєкт – більше ніж виставка. Це спосіб говорити про Миколаїв як про регіон із глибокою історією та унікальною ідентичністю. Компанія, заснована у Миколаєві, системно працює над тим, щоб історія півдня України звучала на національному рівні – не лише як географія, а як частина українського характеру», - йдеться у повідомленні.

Виставка про зернову історію Миколаєва, фото Пресслужба «Нібулону» Виставка про зернову історію Миколаєва, фото Пресслужба «Нібулону» Виставка про зернову історію Миколаєва, фото Пресслужба «Нібулону»

Експозиція розповідає історію Миколаївщини через зерно. Вона показує, як формувався регіон: від ручної праці та перших поселень – до сучасної аграрної логістики та флоту.

Автори проєкту наголошують: зернова справа для півдня України – це не лише про економічний розвиток, а й про складову національної ідентичності.

Експозиція «Зерновими стежками Миколаєва», фото Пресслужба «Нібулону» Експозиція «Зерновими стежками Миколаєва», фото Пресслужба «Нібулону»

Раніше директор із взаємодії з органами влади компанії «Нібулон» Олександр Долженков повідомляв, що компанія перебуває у складному фінансовому становищі.