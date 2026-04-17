У Львові відкрили виставку про зернову історію Миколаєва
- Кристина Леонова
21:13, 17 квітня, 2026
Компанія «Нібулон» презентувала експозицію «Зерновими стежками Миколаєва» у просторі Центру Шептицького Українського католицького університету у Львові.
Про це повідомляє пресслужба «Нібулону».
Реалізація проєкту стала можливою завдяки партнерству з Центром Шептицького УКУ. До роботи також долучилися науковці Чорноморського національного університету імені Петра Могили.
«Для «Нібулону» цей проєкт – більше ніж виставка. Це спосіб говорити про Миколаїв як про регіон із глибокою історією та унікальною ідентичністю. Компанія, заснована у Миколаєві, системно працює над тим, щоб історія півдня України звучала на національному рівні – не лише як географія, а як частина українського характеру», - йдеться у повідомленні.
Експозиція розповідає історію Миколаївщини через зерно. Вона показує, як формувався регіон: від ручної праці та перших поселень – до сучасної аграрної логістики та флоту.
Автори проєкту наголошують: зернова справа для півдня України – це не лише про економічний розвиток, а й про складову національної ідентичності.
Раніше директор із взаємодії з органами влади компанії «Нібулон» Олександр Долженков повідомляв, що компанія перебуває у складному фінансовому становищі.
