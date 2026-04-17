 «Нібулон» представив у Львові виставку про Миколаївську область

  • пʼятниця

    17 квітня, 2026

  • 12.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 17 квітня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 12.1° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Львові відкрили виставку про зернову історію Миколаєва

«Нібулон» представив у Львові виставку, фото Пресслужба «Нібулону»

Компанія «Нібулон» презентувала експозицію «Зерновими стежками Миколаєва» у просторі Центру Шептицького Українського католицького університету у Львові.

Про це повідомляє пресслужба «Нібулону».

Реалізація проєкту стала можливою завдяки партнерству з Центром Шептицького УКУ. До роботи також долучилися науковці Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

«Для «Нібулону» цей проєкт – більше ніж виставка. Це спосіб говорити про Миколаїв як про регіон із глибокою історією та унікальною ідентичністю. Компанія, заснована у Миколаєві, системно працює над тим, щоб історія півдня України звучала на національному рівні – не лише як географія, а як частина українського характеру», - йдеться у повідомленні.

Експозиція розповідає історію Миколаївщини через зерно. Вона показує, як формувався регіон: від ручної праці та перших поселень – до сучасної аграрної логістики та флоту.

Автори проєкту наголошують: зернова справа для півдня України – це не лише про економічний розвиток, а й про складову національної ідентичності.

Раніше директор із взаємодії з органами влади компанії «Нібулон» Олександр Долженков повідомляв, що компанія перебуває у складному фінансовому становищі.

Реклама
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

