 У Львові хірурги врятували дитину, яка декілька місяців жила з батарейкою у стравоході

  • середа

    8 квітня, 2026

  • 5.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 8 квітня , 2026 середа

  • Миколаїв • 5.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Львові лікарі врятували 2-річну дівчинку, яка кілька місяців жила з батарейкою у стравоході

У Львові лікарі врятували дівчинку, яка кілька місяців жила з батарейкою у стравоході. Фото: Дитяча лікарня Святого Миколая

У Львові медики врятували 2-річну дівчинку, у стравоході якої протягом кількох місяців була літієва батарейка.

Про це повідомили у Дитячій лікарні Святого Миколая.

Перші тривожні симптоми батьки помітили наприкінці осені: дитина почала погано ковтати та могла їсти лише подрібнену їжу. Родина зверталася до лікарів, однак стороннього предмета тоді не виявили. Медики припускали інфекційні захворювання, запальні процеси та навіть паразитарні інфекції, тому дитину лікували відповідно до цих діагнозів.

Упродовж зими стан дівчинки поступово погіршувався. На початку весни батьки наполягли на додатковому обстеженні. Під час рентгену лікарі виявили сторонній предмет у стравоході, а ендоскопія підтвердила — у ділянці першого фізіологічного звуження застрягла кругла літієва батарейка. Навколо неї утворилися набряк і пошкодження слизової оболонки, що свідчило про тривале перебування предмета в організмі.

«Вже під час ендоскопічного обстеження точно встановили, що ж це було. У ділянці першого фізіологічного звуження стравоходу міцно застрягла кругла літієва батарейка діаметром 2,5 сантиметри. Навколо неї сформувалися набряк та гіпергрануляції слизової оболонки — ознаки тривалого ушкодження тканин», — йдеться у повідомленні.

З огляду на високі ризики дитину терміново госпіталізували, хірурги за допомогою ларингоскопа та спеціальних інструментів безпечно видалили батарейку.

Наразі стан маленької пацієнтки стабільний, однак лікарі продовжують спостереження через можливі ускладнення, зокрема ризик звуження стравоходу. Через місяць дитині проведуть повторне обстеження, щоб оцінити процес загоєння.

Раніше у Львові лікарі вперше в Україні зростили стегнову кістку 14-річному підлітку за допомогою технології введення стовбурових клітин.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

